Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Azmi Çıracı ile kardeşleri 33 yaşındaki Salih ve 23 yaşındaki Tamer Çıracı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın, 16 yaşındaki oğlu Ruhi Can Çıracı'nın da, 6 gün önce üzerine kereste düşmesi sonucu can verdiği ortaya çıktı
Aksaray'da kaza, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Sokarıklı köyü yolu Gölbez Yaylası mevkiinde meydana geldi. Azmi Çıracı (35) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.
ÜÇ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı ve yanındaki kardeşleri Salih Çıracı (33) ile Tamer Çıracı'nın (23) hayatını kaybettiğini belirledi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Hasan Solak ise gözaltına alındı. Ölen 3 kardeşin cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
6 GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞ
Bu arada, otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın, kaza yaptığı yere yaklaşık 50 metre mesafedeki mobilya atölyesinde çalışan oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16), 17 Ekim’de üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.