Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü: Türk bayrağı dalgalandı

İki yıl boyunca İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze'deki yıkım 10 Ekim'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından onarılmaya çalışılıyor.

Türkiye, Katar ve Mısır arabuluculuğu ile uzlaşılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının devreye girmesiyle İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'nin onarımı için çalışmalara başlanıldı.

Taraflarca imzalanan ve garantörleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu barış anlaşması gereğince Türk bayraklı iş makineleri ve işçiler de inşa çalışmalarına başladı. Bu durum "hiçbir Türk'ün Gazze'ye giremeyeceğini" söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sinirlendirdi.

Ancak İsrail ve Hamas'ın imzaladığı ve ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin garantörü olduğu barış anlaşmasına göre Türklerin Gazze'ye girmesi şart koşuldu.

İsrailli Bakan Meirav Cohen, Türk insani yardım örgütlerinin Gazze'de çalışmasına tepki gösterdi. Cohen, "Netanyahu'nun bahsettiği mutlak zafer nerede?" dedi.

Netanyahu ise buna karşılık olarak, Türk bayrağı taşıyan çalışanların Türk olmadığını, sadece yardım örgütünün yeleklerini giydiklerini ifade etti.

İSRAİL BASINI: STRATEJİK BAŞARISIZLIK İsrail gazetesi, varılan ateşkes sonrası Gazze'de enkazı kaldırma çalışması yapan buldozerlerde Türk bayraklarının yer almasına işaret ederek bunun Tel Aviv için "tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlık" olduğunu yazdı. "İsrail, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sine Gazze'de aktif bir varlık imkânı tanıyan (ABD Başkanı Donald) Trump'ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini mi yaptı?" sorusunun yer aldığı analizde, İsrail'in uzun zamandır hedef tahtasına koyduğu İran ile Türkiye karşılaştırıldı. Türkiye'nin birçok açıdan İran'dan daha güçlü olduğu, Ankara'nın iyi eğitimli, savaş tecrübesi olan bir orduya sahip, büyüyen bir donanmaya ve olgunlaşan yerli silah endüstrisine sahip olduğuna dikkat çekildi. Suriye'nin ardından Gazze'ye girmesi halinde Türkiye'nin "İsrail'in güneyinde istihbarat ağları kurma, Mısır ile olan yakınlığını kullanarak Doğu Akdeniz'deki en büyük iki donanmayı daha yakın operasyonel temasa geçirerek böylece İsrail'in deniz sınırları boyunca manevra kabiliyetini daraltma" gibi olasılıklar olduğu yorumuna yer verildi.