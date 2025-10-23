AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro

Avrupa Birliği, 2024 yılında dünya genelinde aldığı 11.7 milyon Schengen vize başvurusunun 1.7 milyondan fazlasını reddederek 145 milyon avro gelir elde etti.

Reddedilen başvurulardan en çok Afrika ülkelerinden gelen başvuru sahipleri etkilenirken, Türkiye'den harcanan para 2024 yılı için 99,7 milyon avro. Reddedilmesinden dolayı oluşan maddi kayıp ise 15,5 milyon avro.

Fransa, İspanya ve Almanya dünya genelinde en fazla başvuruyu reddederek reddedilen vize talepleri için 79 milyon avronun üzerinde gelir elde etti.

Schengen vizesi için başvuranlar 2024 yılında 10,3 milyon vize başvurusunun yapıldığı 2023 rakamlarına kıyasla yüzde 13,4 artış gösterdi.

SchengenVisaInfo tarafından yayınlanan istatistiklere göre, reddedilen başvuruların sayısı da bu dönemde artarak 2023'te 1,6 milyondan bir sonraki yıl 1,7 milyona yükseldi. Bu, bir yıllık dönemde yüzde 4,4'lük bir artış demek.

AB'nin 11 Haziran 2024'te Schengen vizesi başvuru ücretini 90 Avro'ya yükseltmesi de başvurular için yapılan harcamaları genel olarak yükseltti.

Başvuru sahipleri reddedilen başvurular için toplam 145 milyon Avro harcamış olup, bu da 2023 rakamlarına kıyasla harcamalarda yüzde 11'lik bir artışa neden oldu.