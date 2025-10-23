CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo

Davacı taraf, kurultay sürecinde delege iradesinin organize biçimde sakatlandığını, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve partinin “hukuka aykırı biçimde ele geçirildiğini” öne sürüyor.

Dilekçede, kurultayın “zehirli ağacın zehirli meyvesi misali” hükümsüz olduğu savunuluyor. CHP yönetimi ise tüm iddiaları reddederek sürecin parti içi demokrasiye uygun yürütüldüğünü öne sürüyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülecek duruşma öncesinde, davacı taraf CHP’de devam eden 39. Kurultay sürecinin de durdurulması için tedbir talebinde bulundu.

Peki mahkeme, kritik davada hangi kararları verebilir? İşte dört olası senaryo:

Mahkeme, iddiaları yeterli bulmazsa davayı reddedebilir. Bu durumda mevcut yönetim (Genel Başkan Özgür Özel) görevine devam eder. Parti içi muhalefetin argümanları zayıflar, yönetim kurultay ve kongre takvimini sürdürür.

Mahkeme, davayı bu aşamada sonuçlandırmak yerine, ceza davasının sonucunu veya 39. Olağan Kurultay sürecini bekletici mesele yapabilir. Bu durumda dava yeniden ertelenir ve CHP açısından belirsizlik süreci devam eder.

3-"Mutlak butlan” kararı:

CHP açısından en ağır senaryo bu. Mahkeme, iddiaları ciddi bularak “mutlak butlan” kararı verirse, 38. Kurultay sonuçları ortadan kalkar. Bu durumda Özgür Özel yönetimi göreve hiç gelmemiş sayılır. Parti tüzüğü gereği “çağrı heyeti” oluşturularak yeni bir kurultay süreci başlatılır. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya onun ekibinin yeniden devreye girmesi olasılığı gündeme gelir.

4-Geçici yönetim veya çağrı heyeti atanması:

Mahkeme, doğrudan iptal yerine sınırlı bir tedbir kararı verebilir. Bu durumda mevcut yönetim görevden uzaklaştırılır ve yeni bir kurultay sürecinin önü açılır. Mahkemece atanacak bir çağrı heyeti, CHP’yi yeniden kurultaya götürebilir. Bu seçenek, “denge formülü” olarak değerlendiriliyor.

OLASI SONUÇLAR

Davanın reddi halinde CHP yönetimi “yargı onayı” kazanırken, parti içi muhalefet zayıflayacak. Eğer “butlan” kararı verilirse, ana muhalefet tarihinde eşi görülmemiş bir tablo doğacak; parti yeniden kongreye gitmek zorunda kalacak. Erteleme veya geçici yönetim senaryolarında ise belirsizlik sürecek, bu durum CHP’nin iç dengeleri kadar muhalefet cephesini de etkileyecek.