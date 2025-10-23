Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.608,26 %0,54
        DOLAR 42,0636 %0,32
        EURO 48,8589 %0,10
        GRAM ALTIN 5.564,73 %-0,16
        FAİZ 40,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,86 %-0,38
        BITCOIN 110.507,00 %0,86
        GBP/TRY 56,0687 %0,19
        EUR/USD 1,1608 %-0,09
        BRENT 65,56 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 9.098,33 %-0,16
        Haberler Ekonomi Emlak 500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi - Emlak Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak: 500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını bugün İstanbul Başakşehir'deki tanıtım töreninde kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye, bugüne kadar TOKİ eliyle inşa ettiği 1 milyon 740 bin konutluk tecrübesini, şimdi ülke tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine dönüştürüyor. Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 23.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 24.10.2025 - 06:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.

        Projenin sloganı 'Ev Sahibi Türkiye' olarak belirlendi. 'Yüzyılın Konut Projesi'yle, afet riskine karşı güvenli yapılar inşa edilirken, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimi sağlanacak.

        ŞEHİT YAKINI VE ÜÇ ÇOCUKLU AİLELERE KONTENJAN

        Projede satışa sunulacak konutlarda, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere ve en az üç çocuğu olan ailelere özel kontenjan ayrılacak.

        İSTANBUL'A 'KİRALIK SOSYAL KONUT' MODELİ

        Proje kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da başlatılacak. İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle inşa edilecek kiralık sosyal konutlar devreye girecek.

        REKLAM

        TANITIM TÖRENİ KAYABAŞI’NDA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ayrıntılarını İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda, 'İlk Evim' projesi kapsamında örnek dairelerin bulunduğu alanda açıklayacak.

        Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de katılacak.

        İLK EVİM PROJESİ ANAHTAR TESLİMLERİ DE YAPILACAK

        Törende, daha önce hayata geçirilen 'İlk Evim Projesi' kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslimleri de gerçekleştirilecek.

        1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT TAMAMLANDI

        Bakanlık, TOKİ aracılığıyla yürütülen sosyal konut projeleriyle bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sundu. '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve '250 Bin Sosyal Konut / İlk Evim, İlk Evim Arsa, İlk Evim İş Yeri' kampanyalarıyla 1 milyon 740 bin sosyal konut tamamlandı.

        Hâlihazırda 280 bin sosyal konutun yapımı ise devam ediyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş