500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.

Projenin sloganı 'Ev Sahibi Türkiye' olarak belirlendi. 'Yüzyılın Konut Projesi'yle, afet riskine karşı güvenli yapılar inşa edilirken, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimi sağlanacak.

Projede satışa sunulacak konutlarda, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere ve en az üç çocuğu olan ailelere özel kontenjan ayrılacak.

Proje kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da başlatılacak. İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle inşa edilecek kiralık sosyal konutlar devreye girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ayrıntılarını İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda, 'İlk Evim' projesi kapsamında örnek dairelerin bulunduğu alanda açıklayacak.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de katılacak.

Törende, daha önce hayata geçirilen 'İlk Evim Projesi' kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslimleri de gerçekleştirilecek.

1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT TAMAMLANDI

Bakanlık, TOKİ aracılığıyla yürütülen sosyal konut projeleriyle bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sundu. '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve '250 Bin Sosyal Konut / İlk Evim, İlk Evim Arsa, İlk Evim İş Yeri' kampanyalarıyla 1 milyon 740 bin sosyal konut tamamlandı.

Hâlihazırda 280 bin sosyal konutun yapımı ise devam ediyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.