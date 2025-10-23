Kaynar kahveyle yanan yadın yaşadıklarını anlattı: Beni kıskanmış olmalı

İstanbul Şişli'deki rezidansta bir kadın aralarının bozulduğu arkadaşının üzerine kaynar kahve fırlatmıtı. yüzu ve vücudu yanan saçları kopan Bahar Can yaşadıklarını Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'na anlattı.

İstanbul Şişli’deki bir rezidansta, aralarının bozulduğu eski arkadaşı tarafından üzerine kaynar kahve fırlatılan Bahar Can, yaşadıklarını anlattı. Yüzü ve vücudu yanan, saçları kopan Can, yaşadığı olayın ardından duyduğu korkuyu ve acıyı paylaştı.

"SEVİLMEMİ KISKANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bahar Can, “Kesinlikle kasten beni yaralamaya çalıştı ve yaralandım. Beş-altı gün yemek yiyemedim, kolumda ikinci derece yanık oluşmuş. Kendisiyle çok yakın arkadaştım; evime geldi, birlikte yemek yedik. Benim bulunduğum ortamda sevilmemi kıskandığını düşünüyorum. O da benim yerimde olmak istiyordu” dedi.

"OLAN-BİTENLERİ TELEVİZYONDAN İZLEDİM"

Can, saldırının yaşandığı anı ise şöyle anlattı:

“Bir mesaj geldi, eli titredi. Masaya vurdu, ben ‘yapma’ dedim. ‘Niye yapmayacakmışım, kendini buranın sahibi mi sanıyorsun?’ dedi. Hatırladığım son şey termostan çıkan buhar oldu; sonrası yok. Haberlerden izledim zaten o anları.”