Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı.

Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

İlçede ayrıca sahil kesiminde sel suları denizle birleşti.

1 KİŞİ KAYIP

Öte yandan İzmir Valiliği, ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti.

KAYIP KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanakta sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan ve arama çalışması başlatılan kişinin Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu belirlendi. Kaptanoğlu için bölgede AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YAKININI ARAYIP, OTOMOBİLİNİN ARIZA YAPTIĞINI SÖYLEMİŞ İzmir'in Foça ilçesi Bucak mevkisinde, otomobili şiddetli yağmur sırasında sele kapılarak kaybolan evli ve 2 çocuk babası olan bir bankadan emekli Bülent Kaptanoğlu'nun, mantar toplamaya gittiği, olayın da dönüş yolunda meydana geldiği anlaşıldı. Kaptanoğlu'nun Taşköprü'deyken bir yakınını arayıp, sel suları nedeniyle otomobilinin arıza yaptığını söylerken bir anda telefonun kapandığı bu sırada otomobilinin suya kapılıp, dereye düştüğü öğrenildi. Derede sürüklenen otomobilin 300 metre mesafedeki bir diğer Taşköprü'de, ezilmiş halde bulunduğu kaydedildi. Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, derenin 5 kilometre sonra Gediz Deltası'na bağlandığı belirtildi. "CÜZDANI BULUNDU" Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelip, bilgi alan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bugün saat 12.46'da Foça başta olmak üzere ilimizin kuzey kısmında yoğun bir yağmur başladı. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Maalesef şu an yanında bulunduğumuz köprü üzerinden aracı ile geçmeye çalışan bir vatandaşımız sele kapıldı. Arkadaşlarımızın aracı aşağıda bulundu, çıkarıldı. Maalesef araç içerisinde vatandaşımız yoktu. 19 balık adamımız suyun içerisinde, dışarıdan da kara ekiplerimiz arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. En son kendisine ait bir cüzdan da bulundu. Kendisini arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ARAMALAR SABAHA KADAR SÜRECEK" Sağanak yağmurun bilançosunu da açıklayan Vali Elban, "Foça ilçemizde 169 ev ve iş yerinden su baskını ile ilgili ihbar geldi. Arkadaşlarımız sürekli bir şekilde bu yerlere ulaştı. Gerekli yardım ve destekte bulunuldu. Tahliyeyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Çok şükür can kaybı ve yaralımız yok. Vatandaşlarımızın tamamı ile ilgili talepleriyle alakalı kamu kurum ve kuruluşlarımızın misafirhanelerini ve kamplarımızı hazırladık. Vatandaşlarımızın ihtiyacı ve talebi üzerine oraları açacağız. Yağmur azaldığından itibaren defterdarlık, Çevre ve Şehircilik ile Tarım İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Yarın yağış ile ilgili herhangi bir artış olmazsa akşama kadar tespitlerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Sabaha kadar kayıp vatandaşımızla ilgili arama çalışmaları devam edecek. Sabah 12 balık adam daha çalışmalara katılacak. Yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu akşam ilimizin Güney tarafında Seferihisar ve Menderes hattında gece yoğun yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimiz uyardık. Tedbirlerimizi aldık. Herkesin yağış veya rüzgar gibi konularda yapmış olduğumuz uyarılara dikkat etmelerini rica ediyorum. Foça'mıza ve İzmir'imize geçmiş olsun" dedi.