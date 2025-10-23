Fenerbahçe: 1 - Stuttgart: 0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahasında oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı gol sonucu karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen'e konuk olacak.

FENERBAHÇE KIRMIZI BEKLEDİ, HAKEM TARTIŞMA YARATTI! Fenerbahçe, karşılaşmanın 22. dakikasında Edson Alvarez'e yapılan müdahelenin ardından kırmızı kart bekledi. Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi. VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in maç boyunca verdiği kararlar tartışma yarattı.

EDERSON FORMASINA KAVUŞTU Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı. Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu. Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.

JHON DURAN 2 AY SONRA OYUNA GİRDİ Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 ay sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Duran, Stuttgart müsabakasıyla kadroya döndü. Kolombiyalı futbolcu 87. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. Son maçını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 27 Ağustos'ta Benfica'ya karşı oynayan Duran, ilk 11'de son karşılaşmasına ise 23 Ağustos'ta Kocaelispor'a karşı çıkmıştı.

KADIKÖY KAPALI GİŞEYDİ Fenerbahçe taraftarları, Stuttgart müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Müsabakadan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti. 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti. 21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi. 24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi. 29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi. 31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.