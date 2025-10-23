Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için Venezuela'ya kara operasyonu yapacaklarını duyurdu. Trump ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili herhangi bir adım atmayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.10.2025 - 23:11 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, yakında Venezuela'ya kara operasyonu yapacaklarını duyurdu.

        Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon için savaş ilanına gerek olmayabileceğini ifade ederken "Sadece ülkemize uyuşturucu getirenleri öldüreceğiz. Anlaşıldı mı? Onları öldüreceğiz." dedi.

        ABD Başkanı "Şu an karadan geliyorlar. Kara söz konusu olduğunda onlara dedim ki bir sonraki siz olacaksınız. Bir sonraki kara olacak. Bununla ilgili (bilgilendirmede bulunmak için) Senato'ya ya da Kongre'ye gidebiliriz. Bununla ilgili bir sorun olacağını hayal edemiyorum." diye konuştu.

        Trump, dün yaptığı açıklamada deniz üzerinden süren uyuşturucu kaçakçılığını önlediklerini işaret ederken, Venezuela içlerine de saldırı düzenleyeceklerini sinyalini vermişti.

        ABD Başkanı "Denizden gelen uyuşturucu neredeyse kalmadı. Karadan gelmeye devam ediyorlar ama daha az. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar. Haklılar, çok ciddi bir şey olacak. Denizde olanın benzeri olacak. Kongre'yi bilgilendiriyoruz. Bunu ulusal güvenlik için ve hayatları kurtarmak için yapmalıyız." demişti.

        ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da faaliyet gösterme yetkisi vermişti.

        REKLAM

        Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsüne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihazırda Karayipler'de bulunuyor.

        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor" Haberi Görüntüle

        BATI ŞERİA AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı, İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili herhangi bir adım atmayacağını ifade etti.

        Donald Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap verdi.

        Donald Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı Haberi Görüntüle

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş