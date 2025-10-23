Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, yakında Venezuela'ya kara operasyonu yapacaklarını duyurdu.

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon için savaş ilanına gerek olmayabileceğini ifade ederken "Sadece ülkemize uyuşturucu getirenleri öldüreceğiz. Anlaşıldı mı? Onları öldüreceğiz." dedi.

ABD Başkanı "Şu an karadan geliyorlar. Kara söz konusu olduğunda onlara dedim ki bir sonraki siz olacaksınız. Bir sonraki kara olacak. Bununla ilgili (bilgilendirmede bulunmak için) Senato'ya ya da Kongre'ye gidebiliriz. Bununla ilgili bir sorun olacağını hayal edemiyorum." diye konuştu.

Trump, dün yaptığı açıklamada deniz üzerinden süren uyuşturucu kaçakçılığını önlediklerini işaret ederken, Venezuela içlerine de saldırı düzenleyeceklerini sinyalini vermişti.

ABD Başkanı "Denizden gelen uyuşturucu neredeyse kalmadı. Karadan gelmeye devam ediyorlar ama daha az. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar. Haklılar, çok ciddi bir şey olacak. Denizde olanın benzeri olacak. Kongre'yi bilgilendiriyoruz. Bunu ulusal güvenlik için ve hayatları kurtarmak için yapmalıyız." demişti.