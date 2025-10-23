Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Samsunspor: 3 - Dinamo Kiev: 0 | MAÇ SONUCU | Konferans Ligi - Futbol Haberleri

        Samsunspor: 3 - Dinamo Kiev: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Anthony Musaba, Marius ve Carlo Holse kaydederken; temsilcimiz turnuvada 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.10.2025 - 23:54 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:08
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Samsun'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anthony Musaba, 34'te Marius ve 62. dakikada ise Carlo Holse kaydetti.

        Bu sonucun ardından Samsunspor 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi ve kalesinde gol görmedi. Dinamo Kiev ise bu haftayı da puansız kapattı.

        Turnuvanın 3. haftasında Samsunspor 6 Kasım Perşembe günü sahasında Malta ekibi Hamrun'u ağırlayacak. Dinamo Kiev ise evinde Bosna Hersek temsilcisi Zrinjski ile karşılaşacak.

        TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

        Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.

        Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.

        Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasında Mouandilmadji'in pasıyla topu kontrol eden Musaba, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        11. dakikada Vivcharenko'nun ceza saha dışından sert şutunda top, üstten az farkla auta çıktı.

        29. dakikada Ogundana'nın sol çaprazdan pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Karavaiev, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.

        34. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası dışından şutunda Musaba'ya çarpan top altıpas içindeki Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

        39. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

        Samsunspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

        59. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasıyla ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        63. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Zeki Yavru'nun pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahası önünden çektiği şutta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluşturdu: 3-0

        75. dakikada Musaba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, direğin dibinden auta gitti.

        Samsunspor, maçı 3-0 kazandı.

        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 73 Emre Kılınç), Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Celil Yüksel (Dk. 78 Soner Gönül), Musaba (Dk. 78 Yunus Emre Çift), Mouandilmadji

        Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko (Dk. 66 Mykhavko), Rubchynskyi (Dk. 66 Pikhalonok), Mykhailenko (Dk. 76 Brazhko), Voloshyn, Buialskyi (Dk. 82 Yatsyk), Ogundana (Dk. 76 Blanuta), Guerrero

        Goller: Dk. 2 Musaba, Dk. 34 Mouandilmadji, Dk. 63 Holse (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Vivcharenko, Dk. 72 Mykhavko (Dinamo Kiev)

