Islanan telefonları pirince yatırıyoruz ama gerçekten işe yarıyor mu? Aslında ne yapılmalı?

Bir anlık dalgınlıkla lavaboya, denize ya da kahve fincanına düşen telefonlar… Hepimiz o anki paniği biliyoruz. Pirinç dolu kaseye yatırılan telefonlar gerçekten kurtuluyor mu, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi? Cevabı ve uzman önerilerini sizin için derledik…