Beyaz Saray'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin: Tamamen masadan kalkmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmenin "tamamen gündemden kalkmadığını" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump-Putin zirvesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Leavitt, Trump'ın devam eden savaşı sona erdirmek için Rusya ve Ukrayna'nın "ilerleme kaydetmemesinden" duyduğu hayal kırıklığını vurguladı.

ABD'nin iki Rus petrol şirketine getirdiği yaptırımlara atıf yapan Leavitt, Trump'ın gerekli gördüğü her zaman Moskova'ya karşı adım atabileceğini gösterdiğini ifade etti.

"BAŞKAN GÖRÜŞMENİN TEKRAR GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYOR"

REKLAM

Trump'ın bu savaşı sona erdirebilmek için Putin ile görüşmeyi istediğini ancak bu görüşmenin somut bir sonuç vermesi gerektiğini kaydeden Leavitt, olası bir Trump-Putin görüşmesinin "tamamen masadan kalkmadığını" belirtti.

ABD'li Sözcü, "Başkan ve tüm yönetim bir gün bu görüşmenin tekrar gerçekleşmesini umuyor ancak bu görüşmeden somut ve olumlu bir sonuç çıkmasını sağlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.