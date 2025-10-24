Habertürk
        Beyaz Saray'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin: Tamamen masadan kalkmadı | Dış Haberler

        Beyaz Saray'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin: Tamamen masadan kalkmadı

        ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, görüşmenin "tamamen gündemden kalkmadığı" ifade edildi. Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan ve tüm yönetim bir gün bu görüşmenin tekrar gerçekleşmesini umuyor ancak bu görüşmeden somut ve olumlu bir sonuç çıkmasını sağlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 07:20 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:20
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası bir görüşmenin "tamamen gündemden kalkmadığını" söyledi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump-Putin zirvesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin gündemi değerlendirdi.

        Leavitt, Trump'ın devam eden savaşı sona erdirmek için Rusya ve Ukrayna'nın "ilerleme kaydetmemesinden" duyduğu hayal kırıklığını vurguladı.

        ABD'nin iki Rus petrol şirketine getirdiği yaptırımlara atıf yapan Leavitt, Trump'ın gerekli gördüğü her zaman Moskova'ya karşı adım atabileceğini gösterdiğini ifade etti.

        "BAŞKAN GÖRÜŞMENİN TEKRAR GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYOR"

        Trump'ın bu savaşı sona erdirebilmek için Putin ile görüşmeyi istediğini ancak bu görüşmenin somut bir sonuç vermesi gerektiğini kaydeden Leavitt, olası bir Trump-Putin görüşmesinin "tamamen masadan kalkmadığını" belirtti.

        ABD'li Sözcü, "Başkan ve tüm yönetim bir gün bu görüşmenin tekrar gerçekleşmesini umuyor ancak bu görüşmeden somut ve olumlu bir sonuç çıkmasını sağlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Leavitt, Trump'ın sadece söz değil iki taraftan da ama özellikle Moskova'dan "eylem" görmek istediğini vurgulayarak, bu süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        TRUMP'TAN PUTİN'E YAPTIRIM GÖNDERMESİ

        Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Rusya'ya yaptırımlar konusunda bir değerlendirme yaptı.

        Trump, "Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarından etkilenmeyeceğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, "Böyle düşündüğüne sevindim. Bu iyi bir şey. Altı ay sonra size bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diyerek Moskova'ya yaptırımların etkili olacağı mesajını verdi.

        ABD Başkanı Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesine ilişkin dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

