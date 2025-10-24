Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir caminin bahçesine fidan dikmek için kazı yapar çocuklar, bir bebek cesediyle karşılaştı. Yeni doğduğu öğrenilen bebeğin cenazesi morga gönderilirken güvenlik kameraları incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor
Şanlıurfa'da kan donduran olay, Siverek ilçesinde yaşandı. Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camii’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.
BEBEK YENİ DOĞMUŞ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.
SAVCI İNCELEMEDE BULUNDU
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.