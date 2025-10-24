Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim

Son dönemde hazır giyim ve tekstil sektöründe dile getirilen sıkıntılar ekonomi gündemine damga vurdu. Sektör temsilcileri başta Mısır olmak üzere ucuz iş gücü imkanı sağlayan ülkelere pazar payı kaybettiğimize dikkat çekmeye başladı.

İşte böyle bir ortamda Desa Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet ve Desa CEO'su Burak Çelet, firmanın dünü, bugünü ve yarınına ilişkin değerli açıklamalarda bulundu. Hem 53 yıllık bir tecrübeye sahip olan Melih Çelet hem de babasından dümeni devralan Burak Çelet çeşitli sıkıntılar yaşandığını belirtse de Desa'nın izlediği stratejiyi anlatarak aslında sektöre bir anlamda bir reçete sundu.

FRANSA VE İTALYA ÖRNEĞİ

Türkiye'nin tekstili gözden çıkarmak zorunda olmadığını belirten Melih Çelet "Fransa ve İtalya gibi ülkeler de hala giyim ve deri ihracatı gerçekleştiriyor. Bu sektörde katma değer üretmemiz gerekiyor. Herkesin uçak üretmesini bekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Elbette markalaşmak ve güçlü bir itibar inşa etmek yıllar sürebiliyor. Bu noktada Desa CEO'su Burak Çelet katma değerli üretim için illa markalaşmanın şart olmadığına dikkat çekiyor. 'Ara istasyon' olarak lüks ve bilinen markalarla işbirliğine gidilebileceğini belirten Çelet "Böyle bir markayla işbirliğine gittiğinizde ülke ihracatına bir anda 50 milyon dolar katkı sunabiliyorsunuz" dedi.

Tabii Desa yıllar içerisinde pek çok farklı global markayla işbirliğine gitse de markalaşma yolunda pek çok hedefine ulaşmış durumda. Bugün 34 ülkede 120 lokasyonda Desa ürünleri satılıyor. Desa'nın Sefaköy, Düzce, Çorlu ve İtalya'da üretim tesisleri bulunuyor. Desa'nın üretim merkezlerine bakıldığında en dikkat çekici olanı en son gerçekleştirdiği İtalya yatırımı. Ancak İtalya yolculuğunu tam anlamak için önce Düzce'nin hikayesini bilmek gerekiyor. ÇİN'E GİTTİ VE YATIRIM YAPMAMA KARARI ALDI 2000'lerin başında Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasının ardından babası Melih Çelet'in kendisini potansiyel yatırımları araştırmak üzere Çin'e yolladığını belirten Burak Çelet "Yaklaşık 1.5 ay orada kaldım ve dönünce dedim ki; 'Burada yatırım yaparsak benim Çin'de yaşamam gerekiyor ve ben bunu istemiyorum.' Ancak daha önemlisi burada fabrika kurarsak bir süre sonra üretimi (Çinlilere) kaptırabileceğimizi düşündüm" sözleriyle o gün aldıkları önemli bir kararın çıkış noktasını açıkladı. Çin'e yatırım yapmama kararı alan Desa, deprem sonrası teşvik bölgesi olan Düzce'de tesis kurmaya karar verdi. 2020'lere gelindiğinde ise Desa markalaşma yolunda önemli bir adım atarak İtalya'nın Toskana bölgesinde bir fabrika satın aldı. Desa CEO'su Burak Çelet bu fabrikayı 1.5 milyon Euro'ya satın aldıklarını, toplam yatırımlarının ise 5 milyon Euro'yu bulduğunu ifade etti.

"DÜZCE'DE YETİŞENLER İTALYANLARI EĞİTTİ" Çelet'in verdiği bilgiye göre Desa'nın İtalya'daki tesisi sanayinin değil ağırlıklı olarak turizm ve tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bölge. Dolayısıyla farklı sektörlerden insanları işe alarak eğitim vermeleri gerekiyordu. İşte burada Düzce'de yıllarca insana yapılan yatırım devreye girmiş. Düzce'de bugüne kadar toplamda 5 bin civarı kişiyi eğittiklerini söyleyen Burak Çelet "Düzce'de yetişenler gitti ve İtalyanları eğitti" dedi. Modanın ve giyimin merkezi İtalya'da Düzce'de yetiştirdikleri personelin İtalyanlara 'işi öğretmesinin' gururuyla söze giren Melih Çelet ise 'tereciye tere sattıklarını' söyledi. "UCUZUN SONU YOK" Burak Çelet İtalya yatırımından bahsederken sektörde Mısır'a bir kayma olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Ucuzun sonu yok. Bugün Mısır'a gidiyorsunuz. Oradan sonra da Kamboçya'ya mı gideceksiniz" cevabını verdi. Yeni bir yatırım yapsalar Mısır'a değil Fransa'ya bakacaklarını söyledi. Çelet, Farnsa örneğini vizyonlarını anlatmak için verdiğini, şu anda bu ülkeye bir yatırım planları olmadığını da sözlerine ekledi.

"MİLANO'DA ÇİNLİ MARKA GÖREMEDİM" İtalya'da üretim yapmalarının avantajlarından da bahseden Burak Çelet bu avantajların sadece 'Made in Italy' etiketinden ibaret olmadığını ifade etti. Çelet, İtalya'daki üretimi gören bir markanın Türkiye'den de sipariş vermeye başladığını belirterek "İtalya'daki tesis aynı anda bizim pazarlama yüzümüz" dedi. İtalya'daki yatırımlarının da etkisiyle Milano Moda Haftasında Desa olarak podyumda yer aldıklarını söyleyen Burak Çelet "Milano'da hiç bir Çinli markayı göremedim" ifadelerini kullandı. İÇ PAZAR HAREKETLİ Desa Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet son dönemde yaşanan sıkıntılara rağmen iç pazarın hareketli olduğunu, perakende de düşüş değil tam tersine yükseliş yaşadıklarını belirtti. Desa'nın mali olarak iyi bir konumda bulunduğunu belirten Çelet "Bunun en önemli nedenlerinden birisi yükümlülüklerimizin düşük olması" dedi. Diğer bir deyişle hem yurt içi hem de yurt dışında dalgalanmaların yaşandığı bir döneme Desa omzunda borç yükü olmadan girmiş. Bugün Burak Çelet dümeni devralsa da babası Melih Çelet'in her gün işe geldiğini belirterek "Bu beni de çok rahatlatıyor. Melih Beyin bizlere öğrettiği gibi hep dağın ardında ne olduğunu görmeye çalışarak iş yapıyoruz. 'Çatı yağmur yağmazken tamir edilir' anlayışıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.