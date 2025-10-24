Habertürk
        Ünlü şarkıcı Bengü, çocuklarıyla birlikte tekne turundayken hortuma yakalandı

        Bengü, çocuklarıyla birlikte hortuma yakalandı

        Şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Civardan yardıma gelenler, teknenin devrilmesine engel olmaya çalıştı

        Giriş: 24.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:33
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Dün tüm Ege bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel meydana gelirken sarı alarm verildi.

        Bodrum da olumsuz hava şartlarından etkilenen yerlerden biriydi. Şarkıcı Bengü, mayıs ayında boşandığı Selim Selimoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları; Zeynep ve Selim ile birlikte tatil yapmak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı.

        Bengü, çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Teknenin alabora olma tehlikesi yaşanırken Bengü o anları kayda aldı. Tekne, saatler sonra güçlükle limana gelebilirken, Bengü ve yanındakiler uzun süre hortumun yarattığı korkunun etkisinden kurtulamadı.

