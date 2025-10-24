Dün tüm Ege bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel meydana gelirken sarı alarm verildi.

Bodrum da olumsuz hava şartlarından etkilenen yerlerden biriydi. Şarkıcı Bengü, mayıs ayında boşandığı Selim Selimoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları; Zeynep ve Selim ile birlikte tatil yapmak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı.

Bengü, çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Teknenin alabora olma tehlikesi yaşanırken Bengü o anları kayda aldı. Tekne, saatler sonra güçlükle limana gelebilirken, Bengü ve yanındakiler uzun süre hortumun yarattığı korkunun etkisinden kurtulamadı.