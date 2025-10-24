Kum saati demokrasisi: Sandık yaklaşıyor, Irak'ta zaman yine eskiye akıyor

Körfez'den Washington'a kadar tüm bölgesel gözler Bağdat'a çevrilmiş durumda: Bu seçim, değişimin mi yoksa statükonun yeniden makyajlanmasının mı sandığı olacak?

Şİİ CEPHESİ

Zamanın Daraldığı Koalisyon Arenası: Şii Blok İçinde Güç Mücadelesi ve Seçim Hesapları

Bağdat, Kerbela, Basra ve Necef gibi Şii nüfusun yoğun olduğu vilayetler şu aşamada Irak siyasetinin merkezi haline gelmiş durumda. Bu dört bölge, yaklaşık 7 milyon 500 bin seçmeni barındırarak ülke genelindeki oyların yaklaşık yüzde 35'ine tekabül ediyor, Şii partiler için yalnızca oy kaynağı değil, aynı zamanda gücün yeniden dizayn edileceği bir pazaryeri işlevi görüyor.

Mevcut Pazarlık Mekanizması: Kim Neyi Hedefliyor?

Irak’ta geleneksel güç paylaşımı kuralı geçerliliğini koruyor: Başbakanlık Şiilerde, cumhurbaşkanlığı Irak-Kürt bölgesinden gelen siyasetçilerde, parlamento başkanlığı ise Sünni siyasetçide. Bu üçlü paylaşım, görünürde sistemin istikrarı için bir çerçeve sunuyor ama sahada blokların sandalye hesapları açısından kıymeti büyük.

Şii bloklar yaklaşık 140 sandalye hedefi üzerinden hareket ediyor. Bu sayı, hükümet kurma sürecinde kilit konumda olabilecek “kartları” ellerinde tutma amacını yansıtıyor. Bir diğer ifadeyle: Oy kazanma yarışı değil, oy dağılımı sonrası pazarlığın kontrolü öncelikli hale gelmiş durumda.

İç Rekabet: Koordinasyon Çerçevesi ve Ötesi Şii Koordinasyon Çerçevesi (Coordination Framework / SCF) gibi yapılar, Şii siyasette merkezi rol oynamaya devam ediyor. Ancak medyada çıkan analizler, bu bloğun içindeki farklı güçlerin — eski başbakan Nuri el‑Maliki'nin Kanun-Devleti İttifakı, İran destekli milis bağlantılı partiler, sadrcı hareketin gölgede kalışı gibi — birbirine karşı potansiyel manevralar içinde olduğunu gösteriyor. Örneğin, Basra'daki yerel seçimlerden çıkarılan dersler, pro-İran grupların — özellikle milis bağlantılı partilerin — vilayet düzeyinde kontrolü artırma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Bu da ulusal seçimde Şii blok içi dengelerin ne kadar kırılgan olduğunun altını çiziyor. Kampanya Stratejileri ve Saha Dinamikleri Saha gözlemleri ve uluslararası analizler, Şii blokların kampanya stratejilerinde "yerel dominans" ve "milli mesaj" arasında bir ikilem içinde olduğunu gösteriyor. Örneğin, Muhammed Şiya es‑Sudani'nin "İmar ve Kalkınma" listesi ile 12 vilayette 446 adayla yarışması, şehirleşme ve altyapı vaatleri üzerinden Şii blokun imajını tazeleme çabası olarak okunabilir. Ancak bu kampanyaların arka planında halkta yaygın bir "umut bitmişliği" de var. Chatham House'un analizine göre, 11 Kasım'a yaklaşırken sokakta seçimlere dair heyecan yok ve değişim beklentisi de düşük. Bu, Şii blok için oy sayısından ziyade oy verenleri harekete geçirme kapasitesi anlamında bir sınav.

Öne Çıkan Vilayetler ve Politik Kodları • Bağdat: 71 sandalyesiyle en kazançlı vilayetlerden biri. Şii blok açısından hem sembolik merkez hem de ağır rekabet sahnesi. • Basra, Kerbela, Necef: Zengin petrol gelirlerine sahip yatay, aynı zamanda kutsal şehirler olarak Şii kimliği ve temsilini pekiştiriyor. Bu vilayetlerin toplam seçmen hacmi, merkezi hükümetin manevra alanını artırıyor. Analizlerde, bu vilayetlerdeki yarışmanın yalnızca "oy kazanma" değil, "kaynak kontrolü", "ücret sistemi", "atama hakkı" gibi devlet aygıtına nüfuz etme kapasitesiyle ilgili olduğu vurgulanıyor. ￼ Reform Umudu mu, Statüko Rötuşu mu? Batı merkezli değerlendirmeler, seçimlerin radikal bir kırılma değil, güç dengelerinin yeniden biçimleneceği bir "ayar" süreci olduğunu söylüyor. Şii blok açısından bu şu anlama geliyor: Zaten var olan makamlar bir kez daha siyasetten kazançlı çıkmak için yarışıyor. Rusya-Ortadoğu araştırma grupları ise bu yarışmanın arka planındaki asıl driver'ı "milislerin siyasetteki etkisi" olarak gösteriyor. Bu durum, Şii blokun yalnızca meşru siyasi aktörlerle değil, silahlı aktörlerin gölgesindeki yapılanmalarla da hesaplaşmak zorunda olduğunu gösteriyor.

Koalisyon Arenası ve Önümüzdeki Dönem Şii bloklar için 11 Kasım seçimleri, yalnızca sandıkta oy kazanmakla ilgili değil — oyların arkasındaki aktörleri, kurumları ve kaynak mekanizmalarını kontrol etme mücadelesi. Bu, Şii siyasetinin hem parçalı yapısını hem devletle ilişkisini test eden bir sınav. Eğer Şii bloklar başarırsa, yeni hükümetin kaderi daha hızlı belirlenebilir; ancak başarısız olursa, mezhepsel kırılganlıklar ve toplumun siyasete güveninin azalması uzun vadeli sonuçları beraberinde getirebilir. Ve tüm bunlar, yalnızca Irak içi bir mesele değil — bölgesel aktörler, enerji koridorları ve İran-ABD rekabeti bağlamında da ciddi bir virajı temsil ediyor. Bu seçimde "kim başbakan olacak" sorusu kadar "kim başbakanı devralacak güce sahip olacak?" sorusu da kritik önem taşıyor. Koalisyon pazarı daralıyor. Zaman daralıyor. SÜNNİ CEPHESİ Sünni Cephe: Hegemonya Mücadelesi ve Yeni Sesler Sünni bloğun dört ana aktörü — Taqaddum (Muhammed el-Halbusi), Azm İttifakı (Mussenna es-Samarrai), Siyade (Hamis Hancer) ve Tewafuq İttifakı (İbrahim Namis) — sahada hem işbirliği hem iktidar rekabeti içinde yer alıyor. Bu aktörlerin ön planda olduğu Sünni siyasetinde, Irak'taki en büyük sorulardan biri "temsil edilme mi, hegemonya mı?" olarak ortaya çıkıyor.

Aktörler ve rekabetin zemini Taqaddum, 2021 parlamento seçimlerinde Sünni bloğun başat gücü olarak öne çıkmıştı. Ancak yeni analizler, Azm ve Siyade gibi ittifakların da hızla yükseldiğini ve Taqaddum'un avantajının azaldığını gösteriyor. Azm İttifakı özellikle doğu-batı Sünni vilayetlerinde etkili olma hedefiyle hareket ediyor. Örneğin, "Batı Enbar'da toplanmaya izin vermemekle" Taqaddum'u suçlaması, yalnızca bölgesel rekabet değil, aynı zamanda "Sünni siyasetinde yönelim değişiyor mu?" sorusunu gündeme taşıyor. Siyade listesinden Ammar el-Azavi'nin "Tek parti hegemonyasına son verilmesi gerektiğini" vurgulaması, genç ve kentleşme yönelimli seçmen havuzuna seslenmenin yanı sıra eski düzenin Sünni siyasetinde yeniden yapılanma gerektiği mesajını da veriyor. Ancak bu sahnede hâlâ müşteri siyaseti, kaynak dağılımı ve yerel idareler üzerinden şekillenen ağlar güçlü. Bu da "yeni seslerle değişim mi var, yoksa aynı mekanizmaların farklı aktörlerle devamı mı?" sorusunu öne çıkarıyor. Neden bu dört ittifak öne çıkıyor? • Enbar ve Musul gibi vilayetlerde sandalye sayısının kısıtlı olması rekabeti kızıştırıyor: her sandalye siyasi pazarlamada önemli bir hale geliyor.

• Sünni seçmen tabanında "temsil kalitesi", "yenilikçi siyaset" ve "genç seçmenle bağ" gibi yeni beklentiler öne çıkarken, bu beklentilerin karşılanması eski güç odaklarını rahatsız ediyor. • Arapça yayımlanan analizlerde, Sünni kuruluşların "tek blok halinde" hareket edememesi, Şii blokların pazarlık gücünü artırdığına dikkat çekiliyor. • Bölgesel ve uluslararası aktörler de Sünni blokun parçalanmış yapısını fırsat olarak değerlendiriyor. Örneğin, MERI'nin raporunda Azm İttifakı'nın "sözcü düzeyinde Sünni sorularını gündeme taşıma kapasitesi"ne vurgu var. Gölgede kalan ama belirleyici temalar • Kimlik ve temsil krizi: Sünni siyasetinin 2003 sonrası dönemde yaşadığı "temsil edilmediğini hissetme" durumu hâlâ önemli. Carnegie Endowment'ın bir analizine göre, Sünniler uzun süre iktidar dışında kalmış elit yapıyla başa çıkamamış durumda. • Hegemonya mücadelesi: Taqaddum-Azm-Siyade üçgeninde sadece oy kapma yarışı değil, "kim Sünni siyasetinin ana sesi olacak?" sorusu da yatıyor. • Yenilenme beklentisi vs. eski kadrolar: Genç ve kentleşen Sünni seçmen talep değişikliğini beraberinde getirirken, siyasal yapı bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor.

• Yerel kaynaklar ve yönetim meselesi: Yerel idarelerde kaynak kontrolü, imar ve kamu hizmetleri üzerinden şekillenen siyaset, bu bloklar için hâlâ merkezi bir mesele. Arap medyasındaki değerlendirmeler, buradaki tıkanıklığın "temsil algısı" açısından belirleyici olduğunu söylüyor. Bölgesel yansıma ve geleceğe bakış Sünni blokların kendi içindeki parçalanma, yalnızca Irak içi bir mesele değil; İran-ABD rekabeti ve bölgesel güvenlik dinamikleriyle de bağlantılı. Örneğin, Azm İttifakı lideri Mussenna es-Samarrai'nin "temsil krizi" ve devlet-milis ilişkileri üzerine yaptığı uyarılar, bölgesel aktörler tarafından dikkatle izleniyor. Bu durum, seçim yaklaşırken Sünni blokun "hedef-kitle" değişimiyle yüzleştiğini ve eski reflekslerin artık yeterli olmayabileceğini gösteriyor. "Hegemonya mı, temsil mi?" Sünni siyasetinde önümüzdeki süreç şu başlıklar etrafında şekillenecek: • Hangi ittifak en çok sandalye çıkaracak? • Hangi yapı genç seçmenin, kentleşme eğiliminin desteğini kazanabilecek? • Hangi aktör "temsil kalitesi" imajıyla öne çıkabilecek? • Son olarak, hangi yapı Sünni bloğu yekvücut hareket ettirebilecek koalisyonu inşa edebilecek?

Bu soruların yanıtı, 11 Kasım'daki seçimlerin ruhunu değil, sonraki hükümetin hangi dinamiklerle şekilleneceğini de belirleyecek. Bir kez daha öne çıkıyor ki: Sünni blokta hegemonya mücadelesi sürdükçe, "temsil" iddiası ancak güçlü bir yenilenmeyle anlam kazanacak. KÜRT CEPHESİ Irak-Kürt Bölgesi: Sessiz Stratejinin Sınırları, Örgütlü Reformun İmtihanı Irak-Kürt bölgesinde seçim ihlallerinin görece düşük seyretmesi, Bağdat merkezli alanlara kıyasla daha düzenli bir kampanya atmosferi izlenimi veriyor. Fakat bu "sükûnet", siyasal kapasite ve pazarlık gücü açısından zorlu bir dosyayı gizliyor: Kerkük, Musul, Selahaddin ve Diyala gibi tartışmalı vilayetlerde temsil sahası koruma-genişletme hedefi, Şii-Sünni rekabetinin gölgesinde yürütülüyor; her sandalye, Bağdat'la kurulacak koalisyon matematiğinde kaldıraç değeri taşıyor. ECFR'nin not ettiği gibi özellikle Kerkük hattı, dış aktörlerin de ilgisini çeken kırılgan bir fay hattı; küçük yerel gerilimler hızla bölgesel yansımalar üretebiliyor. Parçalanan "tek çatı": Barzani–Talabani rekabetinin güncel haritası Bir

Bu talepler, aynı zamanda Bağdat hükümetine verilecek destek karşılığında “koalisyon şartı” olarak masada yer alabilir. Seçim Sonrası Dengeler Türkmen cephesinin seçim sonrası pozisyonu büyük ölçüde iki faktöre bağlı olacak: 1. Katılım oranı – Yüksek katılım, Türkmenlerin temsil gücünü artırabilir. 2. Koalisyon tercihi – Bağımsız blokta mı kalacakları, yoksa büyük bir koalisyona mı katılacakları, gelecek beş yılın siyasi dengelerini belirleyecek. REKLAM Türkmen siyasi kaynaklarına göre, “tek çatı” altında hareket edilmesi durumunda Türkmenlerin Bağdat’ta hükümet kurma sürecinde “denge sağlayıcı” bir rol oynaması mümkün. Ancak parçalı yapı devam ederse, bu potansiyel sınırlı kalacak. Irak Türkmenleri bu seçimde yalnızca oy oranı için değil, kimliklerini koruyarak siyasal etki alanlarını genişletmek için yarışıyor. Seçim sonuçları, Türkmenlerin Bağdat’ta yalnızca bir azınlık grubu değil, ülkenin geleceğinde belirleyici bir siyasi bileşen olup olamayacaklarını gösterecek. Türkmen siyasi kaynaklarının da vurguladığı gibi:

