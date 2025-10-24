Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Ali Atilla bebek, 6 kilo 150 gram olarak dünyaya geldi | Sağlık Haberleri

        Ali Atilla bebek, 6 kilo 150 gram olarak dünyaya geldi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 37'nci haftasında sezaryenle dünyaya gelen bebek, 2024-2025 taramalarında Türkiye'nin en uzun ve en kilolu bebeği olarak kayıtlara geçti. 'Ali Atilla' adı verilen bebeğin kilosu 6 kilo 150 gram, boyu ise 59 santim olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:16 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ece Bircan (28), hamileliğinin son haftalarına yaklaştığında yapılan muayenede, bebeğinin fazla kilolu olarak dünyaya geleceğini öğrendi. Avukat eşi Murat Tunç Bircan (32) ile birlikte 5 kilogram civarında doğmasını bekledikleri bebekleri, hamileliğin 37’nci haftasında 6 kilo 150 gram olarak dünyaya gelince, çift büyük şaşkınlık yaşadı.

        Sezaryenle dünyaya gelen ve doktor ile ekibinin doğumunda büyük hassasiyet gösterdiği bebeğe ‘Ali Atilla’ adı verildi. Ali Atilla bebek hem normalde yaklaşık 2 kilo fazla ağırlığı hem de 59 santimlik boyuyla, doğum kayıtlarına geçti. Bebeğin ilk muayenesinde ise üzerindeki kıyafetlerle birlikte 6 kilo 220 gram olduğu görüldü.

        REKLAM

        "2024-2025 TARAMALARINDA TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK BEBEK"

        Doğum sonrası yapılan kontrollerde anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yaşa, “Bebek Bircan tarafımdan takip edildi. Birkaç gün önce de doğumu gerçekleşti. Sıkıntılı bir takip vardı. Bebek çok hızlı kilo alıyordu. 6 kilo 150 gram ağırlığında erkek bebek doğurttuk. 2024-2025 taramalarında Türkiye’deki en büyük bebek. Geçen sene İspanya’daki 6 kiloluk bebek Avrupa’da gündem olmuştu. Bundan birkaç ay önce doğuda bir ilimiz de 5 kilo 250 gram doğan bir bebekle baya sansasyonel olmuştu. Bizim bebeğimiz aynı zamanda 37 haftalık bir bebekti. Literatüre girmeye aday bir bebek. Annemizi bir iki gün hastaneye yatırdık. Fakat ağrılar artmaya başlayınca normal doğum süresinden 3 hafta önce de olsa, sezaryenle almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

        "BİZİ DE ŞAŞIRTTI"

        Baba Murat Tunç Bircan, bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinde emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, anne Ece Bircan ise “Biz aslında bekliyorduk, çünkü ultrasonda her hafta, her ay kontrollerinde belliydi kilolu gittiği, önden gittiği. İbrahim Hocam söylüyordu ama biz tabi ki 5 küsur beklerken birden 6 kilo 150 gram doğması bizi de şaşırttı. Sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey. İnşallah da böyle devam eder” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim