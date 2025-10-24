ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ateşkesin başarısı dışında bir seçenek olmadığını vurguladı

Birkaç günlük resmi ziyareti kapsamında İsrail'de temaslar gerçekleştiren Rubio, ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için İsrail içinde Kiryat Gat kentinde kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.

Burada mevcut ateşkes anlaşmasını ve süreci değerlendiren Rubio, "Mevcut ateşkes planı en iyi plan. Masada bir B planının varlığından söz edemeyiz. Ateşkeste şu an başarılı olan plan bu, bunun uygulanması günden güne gelişiyor. Başarıya ulaşması dışında herhangi bir seçenek yok." diye konuştu.

Rubio, ateşkesin sürdürülmesini sağlama, insani yardım girişini sağlama ve yağmalanmasını önleme, İsrailli esirlerin cesetlerinin geri dönmesini sağlama ve İsrail'e Gazze Şeridi'nden yeni bir tehdit gelmemesi için çalıştıklarını belirterek ateşkesin geleceğine ilişkin pozitif olmak için çok sayıda neden olduğunu söyledi.

Washington yönetiminin farklı ülkelerden müteşekkil uluslararası istikrar gücü oluşturduğunu dile getiren Rubio, "Birleşmiş Milletler ya da başka bir kuruluş olsun, uygun bir yetki alanı oluşturuyoruz." dedi.