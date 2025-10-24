Habertürk
        Son dakika: RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi

        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi

        Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. Kurul Başkanlığı için yapılan seçimde RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:20
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan seçimlerde Mehmet Danış başkan seçildi.

        Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda 6 yıllık görev süresi dolan Ebubekir Şahin dönemi sona erdi.

        Mehmet Danış kimdir?

        İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet DANİŞ 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

        Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet DANİŞ, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

