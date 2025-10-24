Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda projenin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin konutun satışa sunulacağını, ilk etapta da İstanbul'da olmak üzere 15 bin kiralık sosyal konut yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yeni projelerimizle çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim.

Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için birlikteyiz.

Yalnızca İstanbul için değil ülkemiz için de dönüm noktası olacak projemizin detaylarını birazdan açıklayacağım. Hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz.

Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da burada başlatmıştık, temelleri burada atmıştım. Uygulama öyle başarılı oldu ki tüm Türkiye'ye örnek oldu. İnşallah yine yeni bir dönemi başlatacağız.

REKLAM

Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüz yılı geride bırakacağız. Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmek demiştik. Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girebilmek için soluksuz çalışmaktır. 23 yıl geçti... Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımıza çözümler ürettik. Eser ve hizmetlerimize her gün yenisini ekliyoruz, rehavete kapılmıyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı hamdolsun sürdürüyoruz. Barınma ihtiyacının karşılanması bizim için görevdir. Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini yeniledik. Şehirlerimizi iyileştirdik, güzelleştirdik. Buralar çamur, çukur, çöp halindeydi, şimdi ne hale geldi... Bağcılar farklı mıydı, Küçükçekmece, Avcılar farklı mıydı? Hepsi aynıydı, hepsini dönüştürdük. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzünü güldürdük. Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, büyük başarılara imza attı. Projelerini ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en kabiliyetli yanı neydi, çöp, çukur, çamur... Kendilerine güvenenleri mahcup ettiler. Dolandırıcılıktan mahkemelik oldular.

Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına kavuşturduk. Afet bölgelerinde de büyük gayret ortaya koyduk. Şehirlerimizi yeniden dizayn etmek bizim elimizde. Unutmayalım ki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Biz tedbirimizi eksik nokta bırakmadan almakla mükellefiz. Çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. 104 milyar dolar maliyetli, dolaylı olarak 150 milyar dolar maliyetli depreme rağmen ümidimizi kaybetmiyoruz. Teslimler hamdolsun başladı. Millete bedava ev sözü verenlerin sesi çıkmazken, biz 304 bininci konutu teslim ettik. 1 ay sonra inşallah 350 bininci konutumuzun anahtarlarını da teslim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin konutu sorunsuz teslim edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye devam edeceğiz. Tüm bu çabaları şimdi yeni projeyle taçlandırıyoruz. 100 BİN KONUT İSTANBUL'A, 30 BİN KONUT ANKARA'YA, 21 BİN KONUT İZMİR'E Türkiye Yüzyılı'nda 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında kontenjan ayırdık. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan tesis ettik. Emeklilerimizi tabii ki unutmadık, yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de bu ülkenin gençleri inşa edecek. Çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençlerimize ayırıyoruz.

2+1 VE 1+1 EVLER İNŞA EDİLECEK Konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Tamamı yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar başvurabilecek ancak önceliğimiz evi olmayan vatandaşlarımız. Eşi ve çocuklarının evi olanlar başvuru yapamayacak. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız, başka illere taşınmak zorunda kaldı, çalışmaların tamamlanmasının ardından birçoğu şehirlerine döndüler. Onlar için de 1 yıllık ikamet belgesi yeterli olacak. 15 BİN KİRALIK KONUT, 3 YIL SÜREYLE KİRALANACAK Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut yapılacak. İşçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşümdeki hak sahipleri için ayırdığımız kontenjanları paylaşacağız. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak. Sözleşme 3 yıllık olacak. Bitince tahliye ve bakım tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Bakım, yönetim ve denetimi devletin kontrolünde olacak. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, AYLIK 6 BİN 750 LİRA TAKSİT, 240 AY VADE Bunun dışında da fahiş kira ile mücadelemiz sürecek. Burada projedeki evlerin fiyatlarını paylaşacağız. Ayda 6 bin 750 lira taksitle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kiralara karşı kalkan görevi yapacak. Her yıl daha fazla vatandaşımızın konuta erişimini açacağız. Başvurular 15 Kasım'da başlayacak. İnşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuralar aralık ayında. İlk teslimler Mart 2027'de. 500 ADET MAHALLE KONAĞI YAPILACAK Bu projeyle insan odaklı yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla donatacağız. 500 mahalle konağında çocuklar için çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılarımız için alanlar, taziye evleri, spor salonları da yer alacak. PROJENİN DETAYLARI 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı “Yüzyılın Konut Projesi” , sloganı ise “Ev Sahibi Türkiye”... Hangi şehirde kaç konut inşa edilecek? 81 ilin tamamında sosyal konut inşa edilecek. En fazla konutun yapılacağı şehirler ve konut sayıları şöyle:

*İstanbul 100.000 Konut *Ankara 30.780 Konut *İzmir 21.520 Konut *Gaziantep 13.940 Konut *Konya 13.670 Konut *Şanlıurfa 13.190 Konut *Diyarbakır 12.170 Konut YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. 2 AYRI BÜYÜKLÜKTE 2+1’LER VE 1+1 KONUTLAR YAPILACAK İnşa edilecek evlerin 80,65 ve 55 metrekarelik evler olacak. HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK? *Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: %5 *Engelli vatandaşlarımız: %5 *Emekli vatandaşlarımız: %20 *3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10 *Gençler: %20 BAŞVURU KOŞULLARI -18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. -Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. -Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. ) -Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak. ÖDEME PLANLARI *İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak. * İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak. * İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.