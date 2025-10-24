Arjantin’de 70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi

Arjantin’in Patagonya bölgesindeki Rio Negro’da mükemmel derecede iyi korunmuş 70 milyon yıllık bir dinozor yumurtası keşfedildi. Bilim insanları, bu keşfi “olağanüstü ve heyecan verici” olarak nitelendirdi.

Görünüş olarak devekuşu yumurtasına benzeyen fosilin, Geç Kretase döneminde bölgede yaşayan Bonapartenykus cinsine ait bir dinozor tarafından bırakıldığı dile getirildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bölgede daha önce de dinozor yumurtalarına rastlandığı, ancak bu kadar iyi korunmuş bir örneğin bulunmasının oldukça nadir olduğu ifade edildi.

Arkeoloji ekibi, yumurtanın içinde embriyonik kalıntılar bulunabileceğini bildirdi. Bu olasılığın netleştirilmesi için detaylı taramaların yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nden Gonzalo Muñoz, National Geographic’e yaptığı açıklamada, “Dinozor fosillerine rastlamak çok da nadir değildir; ancak yumurtalar söz konusu olduğunda durum çok daha farklıdır” dedi.

Muñoz, etçil dinozorlara ait yumurtaların özellikle nadir bulunduğunu, bunun birkaç nedeni olduğunu şöyle anlattı: