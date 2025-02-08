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        Haberler Gündem 3. Sayfa Keman sanatçısı Laçin Akyol 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı! | Son dakika haberleri

        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!

        Mersin'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ödüllü keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'un, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. İsviçre'de müzik eğitimi alan, kayarken ayağı kırılınca geçen ay Mersin'e döndüğü belirtilen Akyol'un organları, ailesi tarafından bağışlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 08:59 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:31
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        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
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        İsviçre'de, bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü.

        YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Akyol, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol’un beyin ölümü gerçekleşti.

        AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

        GELECEK VAAD EDİYORDU

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

        GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a, aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İ.H.Ç., genç sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İbrahim Halil Çabalar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI

        Akyol’un, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un kızını doğum gününde kaybetti belirtildi. Aynı kurumda çalışan eşi Övül Akyol ile tek çocukları olan Laçin Akyol'un organlarının diğer hastalara umut olabilmesi için hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

        ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU

        Öte yandan, Laçin Akyol'un karaciğerinin Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğerinin de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.

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        #laçin akyol
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