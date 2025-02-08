İsviçre'de, bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI

Akyol’un, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un kızını doğum gününde kaybetti belirtildi. Aynı kurumda çalışan eşi Övül Akyol ile tek çocukları olan Laçin Akyol'un organlarının diğer hastalara umut olabilmesi için hazırlıkların devam ettiği bildirildi.