        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı

        İsrail Savunma Bakanı Katz, 10 Ekim'de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen orduya İsrail kontrolünde kalan bölgede yıkıma devam etme talimatı verdi

        Giriş: 26.10.2025 - 09:28 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:28
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, Gazze Şeridi'nin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgesinde yıkıma devam etme talimatı verdiğini bildirdi.

        Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendileri için stratejik hedef olduğunu ifade etti.

        Katz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görevleri olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 60'ının hala sağlam olduğunu iddia eden Katz, İsrail ordusuna, sarı hattın kontrollerinde kalan tarafında yıkıma devam edilmesi talimatı verdiğini ifade etti. Katz, bu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde koordinasyon içinde alındığını öne sürdü.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

