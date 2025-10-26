Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Karadeniz (Düzce dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının da, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 24° Ankara Güneşli 23° İzmir Güneşli 26° Antalya Parçalı bulutlu 25° Trabzon Parçalı bulutlu 22° Bursa Parçalı bulutlu 23° Adana Kısmen Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 25° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Kısmen Güneşli 18°

Yapılan açıklamada, yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.