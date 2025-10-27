Türk hakemliğinde bahis depremi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalara imza attı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerdeki 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını kaydederken; gazeteci Tahir Kum, bu açıklamaları yorumladı:

"TFF 1 AYDIR ÇALIŞMA İÇİNDEYDİ"

"Futbol ailesi içerisinde bulunan kişilerle ilgili kimin bahis hesabı var, kaç kez bahis oynamış konusunda TFF 1 aydır çalışma içindeydi. Yapılan bu inceleme esnasında; 3 bin 57 defa bahis yapan, 476 defa kazanç sağlayan bir kulüp başkanı... 2 bin 399 defa bahis yapıp, 329 defa kazanç sağlayan masör... bin 950 defa oynayıp 340 defa kazanan futbolcu... 15 bin 987 defa bahis oynayıp 3 bin 138 defa para kazanan futbolcu ve teknik adam var."

"BU OLAYIN BAŞLANGICI ANKARASPOR-NAZİLLİSPOR MAÇI OLDU"

"Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi."

Nitekim Ankaraspor ile oynanan maçın 0-0 sona ermesiyle puanını 39 yapan Nazilli Belediyespor, kümede kaldı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla küme düşen ekip oldu. İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ Öte yandan maçın istatistikleri dikkat çekti. İki takım da müsabakayı şut çekmeden tamamladı. Maçta sadece 2 korner atışı kullanıldı. Karşılaşmada sarı ve kırmızı kart çıkmazken, Ankaraspor maçı 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faulle tamamladı. TAHİR KUM'UN YAYINDA SÖYLEDİĞİ 55 İLE 57 (BAHİS) ŞÖYLE: MADDE 55 – DAVRANIŞ KURALLARI (1) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, TFF hukuk kurullarıyla her zaman gerçeğe uygun iyi niyet çerçevesinde ve işbirliği içerisinde hareket etmek; TFF hukuk kurullarına, talep edilen bilgi ve belgeleri vermek; bu kapsamda talep halinde sözlü veya yazılı beyan vermek, talep edilmesi halinde mali konularda her türlü bilgiyi paylaşmakla yükümlüdür. TFF Hukuk kurulları tarafından aksi kararlaştırılmadıkça belirli bir olayla ilgili olarak kurullarla işbirliğinde bulunmaları öngörülen kişiler, bu kapsamda sahip oldukları veya sonradan edindikleri bilgiler ile kendilerinin olayla ilişkilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ve görevleriyle ilişkili sorumluluk ve yükümlülüklerinin öneminin bilincinde olmalı ve özellikle finansla ilgili konularda görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmelidir. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (3) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ifası sırasında edindikleri gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri, görevleri sırasında ve sonrasında gizli bilgi olarak değerlendirmek ve gizli tutmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (4) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, herhangi bir disiplin ihlalinin gerçekleştirildiğinden haberdar olmaları halinde, TFF’ye bu konuda yazılı ihbarda bulunmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (5) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ifasıyla ilgili doğrudan veya dolaylı olası tüm menfaat çatışmalarından kaçınmak zorundadır; görevlerinin ifasını etkileyebilecek doğrudan veya dolaylı bir menfaat çatışmasının olduğu durumlarda, görevlerini ifa etmemek ve bu durumu, bağlı oldukları kuruluşa derhal ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(6) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, kişilerin davranışlarını etkilemeye yönelik, herhangi bir borç veya çıkar çatışması yaratabilecek nitelikteki hediye ve benzeri menfaatleri veremez, teklif, talep veya kabul edemez. Sadece sembolik veya yaygın geleneklere göre kültürel mahiyetteki hediye veya menfaatler teklif veya kabul edilebilir. Hediye veya menfaatin reddedilmesinin kültürel normlara aykırı olması halinde; bu talimat kapsamındaki kişiler, hediye veya menfaati ancak bağlı bulundukları kuruluş adına kabul edebilir. Kabul edilen hediye veya menfaat derhal ilgili kuruluşa bildirilir ve uygun bir süre içerisinde teslim edilir. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (7) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, ticari bir anlaşmada öngörülmedikçe, görevleriyle bağlantılı müzakereler ya da diğer faaliyetlerde bulunmak için kendileri ya da üçüncü şahıslar adına komisyon kabul, teklif, talep veya vaat etmeleri, almaları veya bunlara aracılık etmeleri yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(8) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, görevlerinin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi karşılığında veya görevleri hilafına, doğrudan ya da dolaylı hukuka aykırı olarak maddi veya diğer nitelikteki menfaatleri kabul, teklif, talep veya vaat etmeleri ya da bunlara aracılık etmeleri yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (9) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, görevleri gereği, mensubu olduğu kuruluşların parasını doğrudan veya dolaylı olarak ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla kendisinin veya başkasının yararına kötüye kullanması yasaktır. Bu Talimat kapsamındaki kişiler, bu maddenin ihlali şeklinde algılanabilecek veya bu yönde bir şüphe uyandırabilecek her türlü faaliyet veya davranıştan kaçınmak zorundadır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (10) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, başkalarının onurunu ve kişisel itibarını korumak, saygı göstermek ve emniyet altına almakla yükümlüdür. Başkalarını izole etmek, dışlamak ya da onuruna zarar vermek amacıyla yapılan sistematik, düşmanca ve tekrarlanan nitelikteki eylemlerde bulunmak yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(11) Bu talimat kapsamındaki kişilerin her türlü cinsel taciz ve istismar eyleminde bulunması yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir MADDE 57 – BAHİS (1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin; a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. (3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.