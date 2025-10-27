Tekirdağ'da acı olay, öğle saatlerinde Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Erdinç Can (50), arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp, yere yığıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KALP PİLİ 1 AY ÖNCE ÇIKARILMIŞ

Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdinç Can’ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi.

EŞİ VE KIZI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Olayın ardından parka gelen Can’ın eşi ve kızı büyük üzüntü yaşadı.