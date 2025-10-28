Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit: "Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor"

Beşiktaş ve Etiler'de kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren Yiğit Group, projeleri ve gelecek hedefleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, bugüne kadar 1 milyon metrekare alanda 6 bin 500’e yakın konut ürettiklerini belirtti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARIŞA GİRİLMEZ"

Yiğit, kentsel dönüşümde yaşanan zorluklarla ilgili, "Mahalle müteahhiti denen bir kavram var. Güçsüz sermaye ve kaçağa yönelik imalatlar var. Biz imar planlarına yönetmeliklere uygun çalışıyoruz. Bazı müteahhitler çıkarı için planlara uygun olmayan işler yapıyor. Bugün kazanılacak 1-2 m2 için neden gelecekte sorun yaşama ihtimalinizi müteahhitin inisiyatifine bırakıyorsunuz diyoruz. Mahalle müteahhitleriyle yarışmak zor. Önce güveni sağlamak için gerekirse birkaç sene maliyetine yapalım dedik. Kentsel dönüşümde yarışa girilmez. 10 metrekarelik yere 11 verdiler, 12 verelim diyemeyiz. En çok sorun müteahhitlerin tecrübesi. Bir yer var ilgilendiğimiz. Müteahhitler bir metrekare söylemiş, biz saatlerce çalıştık mimarlarla, çıkmadı. Pratik olmak lazım. Bence yanlış hesaplar yapıyorlar, çok veren de var, az veren de var." ifadelerini kullandı.

REKLAM Konut fiyatlarının düşmesi için arsa arzının gerçekleşmesi gerektiğini belirten Yiğit, "Orta sınıf için toprak arzı lazım. Arsa maliyetinin düşüp finansmanın kolaylaşması lazım. İstanbul çeperinde 3-3.5 milyon olan daireler yine iyi satılıyor. Maaşlarda iyileştirme yapılması lazım. 2026 son çeyrekte kredi faizlerinde düşüş olabilir" dedi. 500 bin sosyal konut projesinin piyasadaki fiyatları nasıl etkileyeceğiyle ilgili ise, "Proje vatandaşlar için iyi olacaktır. Konut fiyatlarını istesek de aşağı çekemeyiz. Maliyetler ortada. 20-25 bin TL inşaat maliyeti, arsa payı da o kadar. 50-55 bin ortalamadan bakarsak ortaya çıkıyor" diye konuştu. "KONUT ALANLARIN YÜZDE 70'İ MEVDUATTAN GELİYOR" Konut satın alanların çoğunlukla mevduat faizinden getiri elde eden kişiler olduğunu aktaran Yiğit, "Bizim sattığımız konutlarda 2 müşteri hariç bankalardan kazandıkları faizlerle evleri aldılar. Vadeleri de ona göre ayarlıyoruz. Yüzde 70’i mevduattan geliyor" dedi. REKLAM Yiğit Group Yönetim Kurulu Üyesi Berat Yiğit ise Yarısı Bizden kampanyasını mümkün olduğunca kullanmamaya çalıştıklarını belirterek, "Etiler’de bir proje Yarısı Bizden kampanyasına giriyor. Diğerlerinde ihtiyaç duymadık. Devletin orada asıl amacı zor koşullarda olan yerler için, Etiler gibi bölgelerde olmaması lazım bence. Kişinin 100 metrekaresi, 50 metrekare bile olsa yeni evinin değeri 1-1.5 katına çıkıyor. Bence bu fırsatçılık. Devletin iyi niyetini suistimal etmemek lazım. Malikler mevcut metrekareyi korumak istiyor sadece" dedi.

"YIKILAN BİNALARDA NEREDEYSE HİÇ DEMİR ÇIKMIYOR" Kentsel dönüşüm yaptıkları bölgelerdeki yıkılan binaların kaliteleriyle ilgili konuşan Yiğit, "Levent'te yaptığımız proje, toplu konut çalışması olarak inşa edilmiş. Beton kalitesi çok iyi ama demirler çok kötü maalesef. Hiç demir çıkmıyor neredeyse. O döneme göre yapılmış, o dönemki imkanlarla yapılmış. Altyapıya yatırım gerekiyor. Elektrik kablolarını arıyoruz inşaatta" ifadelerini kullandı. Önder Yiğit, yaptıkları projelerle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar grup olarak toplamda 6 bin 331 konut teslim ettik. Bu konutların 2 bin 683 adedi İstanbul’da, 2 bin 853 adedi Diyarbakır’da, 755 adedi Malatya’da, 40 adedi ise Elazığ’da inşa edildi. Ayrıca bir hastane, iki yurt, iki fabrika ve iki sosyal projeyi de grup bünyesinde tamamlayarak hizmete açtık. Gelirlerimizin yüzde 85’i inşaat sektöründen geliyor. Otomotiv sektörünün toplam gelirlerimizdeki payı yüzde 10, teknoloji alanının payı yüzde 3, mimarlık faaliyetlerimizin payı ise yüzde 2 seviyesinde. Önümüzdeki dönemde tüm bu faaliyet alanlarını daha kurumsal bir yapı altında birleştirmeyi hedefliyor, holdingleşme sürecimize odaklanıyoruz. Yiğit Group olarak 2024 yılını 6 milyar TL ciroyla tamamladık. 2025 yılı sonunda ise yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme hedefiyle 10 milyar TL seviyesinde bir ciroya ulaşmayı öngörüyoruz. Senfoni Etiler, İstanbul’un en prestijli lokasyonlarından Etiler’de, toplam 205 konut ve 10 ticari ünite olarak hayata geçiriliyor. Şu anda söz konusu projenin yüzde 20’si tamamlanmış durumda. Projede yer alan konutların ise yüzde 10’u satıldı”