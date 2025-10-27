Bursa'yı lodos vurdu

Kentte sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde hızını artırarak, saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobil hasar gördü. Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki tadilatta kullanılan alçı tuğla, yol kenarında park halinde olan minibüsün üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen lodos, yerini kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Vatandaşlar, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarıldı.

Bursa'da gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos nedeniyle, Uludağ'a yolculuk için tercih edilen 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı da kapatıldı. Bursa Teleferik İşletmesi'nin sayfasından paylaşılan duyuruda, "Tesisimiz 27.10.2025 Pazartesi şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalıdır" denildi. Öte yandan Osmangazi ilçesinde de şiddetli rüzgara dayanamayan çınar ağacının dalı yola devrildi.

AĞAÇ AYDINLATMA DİREĞİYLE BİRLİKTE MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkisini sürdüren lodos nedeniyle Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaç devrildi. Ağaç, bahçenin dışında park halinde bulunan bir minibüsün üstüne düştü. Ağaç, aydınlatma direğine de takılarak onu da devirdi. Minibüste hasara neden olan ağaç, belediye ekipleri tarafından elektrikli testere ile dalları kesilerek kaldırıldı.

ÇATIDAN UÇAN SAC KADININ ÜZERİNE UÇTU

Öte yandan, saat 12.30 sıralarında çocuğunu bakıcısına götürmek için Balıkesir Caddesi'nde park halinde olan otomobiline doğru giden kadın, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan lodosun çatıdan kopardığı sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadının çocuğunun o sırada otomobilin içinde olduğu öğrenilirken, sac levhanın uçarak geldiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İZNİK'TE KOPAN AĞAÇ DALLARI YOLU KAPATTI

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkisini sürdüren lodos nedeniyle İznik Sahilinde ve Karacakaya mevkisinde bulunan ağaçların büyük dalları koparak yollara düştü. Yaşanılan olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken İznik Belediyesi ekipleri, devrilen dalları kaldırmak için çalışma başlattı.