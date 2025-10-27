Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tedesco'dan derbi açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum! - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco'dan derbi açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçının ardından açıklama yaptı. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:16 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımdaki birliktelikten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımın son haftalardaki başarılı performansını sürdürmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Ligdeki her maçın zor olduğunu anlatan Tedesco, "Her takımın kendince silahları var. Bugün rakibimizde Maxim vardı. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz, burada 6 numara pozisyonunda oynuyor ama öne baskıya çıkıyor. Her maç önemli, mutluyuz galibiyetten. Hayalimdeki takım mı? Hayalleri süsleyecek bir kadro, takım da çok güzel bir oyun oynadı. Oyuncularımız çok iştahlılar. Bazen kazanıp bazen kaybedebilirsiniz ama önemli olan birlikteliktir."

        Tedesco, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

        "Bu haberleri bu gün duydum bana da bilgi verildi ama benim odağım maçtı. Başka şeylere enerjimizi kaybedemeyiz. Biz son haftalardaki performansımızı nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Konuyla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Haftaya derbi oynayacağız, rakibimiz önemli oyuncular aldı, çok fazla iyi oyuncuları olan bir takım. Sadece hafta sonu oynadıkları için çok fazla antrenman zamanları oluyor ve ona göre rahat hazırlanıyorlar. Derbiler özeldir, ben de bu maçları sabırsızlıkla beklerim. Bu mesleği yapma sebebimiz bu. Ben de bu derbinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı'da 6,1 büyüklünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"