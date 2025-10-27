Tedesco'dan derbi açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum!

Trendyol Süper Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımdaki birliktelikten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımın son haftalardaki başarılı performansını sürdürmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Ligdeki her maçın zor olduğunu anlatan Tedesco, "Her takımın kendince silahları var. Bugün rakibimizde Maxim vardı. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz, burada 6 numara pozisyonunda oynuyor ama öne baskıya çıkıyor. Her maç önemli, mutluyuz galibiyetten. Hayalimdeki takım mı? Hayalleri süsleyecek bir kadro, takım da çok güzel bir oyun oynadı. Oyuncularımız çok iştahlılar. Bazen kazanıp bazen kaybedebilirsiniz ama önemli olan birlikteliktir."

Tedesco, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: