Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını belirten Ustaoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun" değerlendirmesinde bulundu.

FOTO: DHA KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi. YERLİKAYA'DAN HABERTÜRK'E AÇIKLAMA: ŞÜKÜRLER OLSUN CAN KAYBI YOK, HAFİF YARALANMALAR VAR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Bakan Yerlikaya yaptığı yeni açıklamada depremde 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığı notunu paylaştı. Köylerin ilk tur taraması yapıldı. Can kaybı olmadı. Hastanelerle düşmeyle ilgili 2 müracaat oldu. Habertürk'teki yayına telefonla bağlanan Bakan Yerlikaya depremle ilgili en yeni güncel bilgileri verdi. Yerlikaya şöyle konuştu: Bir can kaybı sözkonusu değil. 1,5 saate kadar elektrik yoktu. 15 dakika önce durum çözüldü. Yollarla ilgili olumsuz bir durum sözkonusu. Yağmur var, havalimanı kapalı. Balıkesir'e gidiyoruz. Valimiz oraya geldi. Yarın sabah gün doğar doğmaz hasar tespiti yapıyoruz. Okullar, kamu kurum kuruluşları ve vatandaştan gelen çağrılara öncelik veriyoruz.

FOTO: DHA "İL GENELİNDE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ" Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü: Valimiz il genelinde tüm okullara 1 gün ara verdi. Bu süreçte okullarımızın ve diğer kamu kuruluşlarımızın durumlarını öğrenmek istiyoruz. Şu ana kadar kara ulaşımıyla ilgili herhangi olumsuzluk valimiz, AFAD, Karayolları, Jandarma tarafından bize iletilmedi. Elektrikte sıkıntı vardı 20 dakika önce giderildi. Haberleşmeyle ilgili bir sıkıntı edinmedim. Vatandaşlarımız bu gece evlerine girmeli mi? Onların psikolojilerini tahmin etmek mümkün. Deprem sonrasında onları çok iyi anlıyoruz. Endişeliler. Binanın durumunu bilen, tarihini, statiğini bilen, binasına güvenen vatandaşlarımızın kendi tercihi. Binaları ile ilgili endişeleri olan vatandaşlarımıza diyoruz ki, valimiz tüm okulları, camileri, misafirhaneleri, spor salonlarını açtı. Onların talepleri, dilekleriyle ilgili ne varsa yerine getireceğiz. Tüm camiler, tüm okullar, parklar, kapalı spor salonları oradaki kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı vatandaşlarımızın emrinde. "KÖYLERDE TARAMALARIN TAMAMI YAPILDI" Bakan Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada deprem bölgesinde köylerin tamamında tarama işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

"AZ SAYIDA HAFİF YARALANMALAR VAR" Şu anda valimiz de orada zaten. Onların taleplerini ve ihtiyaçlarını giderme noktasında oratda bulunuyor. Vatandaşlarımızın yalnız olmadığını, devletimizin gücünün onların yanında olduklarını herkese göstereceğiz. Gece jandarmamız tekrar tekrar tarama yapacak, ta ki gündüz gözüyle son taramayı yapıncaya kadar. Eğer olumsuz durum olsa depremin ilk 15 dakikasında bile 112'ye yüzlerce telefon yağar. Şu ana kadar şükürler olsun can kaybı yok. Az sayıda hafif yaralanmalar var. FOTO: İHA VALİ USTAOĞLU: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, yerel yetkililerden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımıza öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bulunduğumuz yerde 1 dükkan yıkılmış durumda. Can kaybımız yok. Onun dışında daha önce ağır hasar almış ve boşaltılmış 3 binamız var, onlar yıkıldı. Köylerimizde tarama faaliyetlerimiz sürüyor. İnşallah şu ana kadar yıkılan bir binamız söz konusu değil. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

FOTO: DHA "DEPREMDE CAN KAYBI YOK" Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sabaha karşı 01.20'de yaptığı yeni bir açıklamada depremde can kaybının olmadığığını 22 vatandaşın hastanelere müracat ettiğini, 4'ünün taburcu olduğunu geri kalanların ise hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Vali Ustaoğlu şöyle konuştu: Can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Sındırgı merkezimizde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen, içinde kimsenin yaşamadığı 3 binamız yıkıldı. O binalar da boşaltıldığı için herhangi can kaybı sözkonusu değil. Sındırgı merkezde 2 katlı dükkan yıkıldı. Akşam vatandaşımız dükkanını kapattığı için orada da bir can kaybımız yok. Hastanelerimize gelen 22 vatandaşımız var. 4 tanesi taburcu oldu. 18 vatandaşımızın içinde balkondan atlayan vatandaşlarımız, ufak tefek yaralılar var. Allah'a şükür hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız mevcut değil. Kızılayımız ilçe merkezimize intikal halinde. En kısa sürede hizmete girmiş olacak. "SAYIN BAKANIMIZLA SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ" İçişleri Bakanımızla depremin olduğu ilk andan itibaren sürekli iletişim halindeyiz. Yarın sabahtan itibaren Çevre Bakanımız tüm mahallelerimizde saha taramaları, hasar tespit çalışmalarına başlanacağını söyledi. Şu an ilçe merkezimizde ve ilimizde ciddi yağış var. Yarın il genelinde tüm okullarımızı tatil ettik. Sındırgı merkezimizde okullarımız, camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda. Vatandaşlarımız bu kamu kurum, misafirhane ve okullarımızı kullanabilirler. Şükrediyoruz şu ana kadar herhangi can kaybının olmaması en önemli tesellimiz. Bizler de tüm kurum kuruluşlarımız, sayın vekillerimizle Sındırgı'dayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sahadayız. Tekrar gçmiş olsun diyorum, Rabbim böyle afetlerden bizleri korusun diyorum. Şu anonslarımızı yaptık.

KAYMAKAM KOYUNCU: KÖYLERDEN OLUMSUZ HABER GELMEDİ Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi. Sındırgı'nın Kırsal Gölcük Mahallesi Muhtarı Emin Bardak ise mahallede ilk belirlemelere göre şu anda yıkılan bir yerin bulunmadığını bildirdi. Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan da deprem nedeniyle mahallelerinde bir sorunun yaşanmadığını söyledi. FOTO: DHA AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR AFAD itfaiye, jandarma ve diğer ekiplerle saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. BELEDİYE BAŞKANI SAK: 4 BİNAMIZDA YIKIM VAR Sındırgı'da yaşanan bir önceki depremde hasar alan binalardan bazılarının yıkıldığı belirtildi. Habertürk'e konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, şu değerlendirmede bulundu: Şu an için 4 binamızda yıkım var. Yıkımlar daha önceki depremde ağır hasar alan binada gerçekleşti. İşhanında yıkım gerçekleşti can kaybımız yok. Tespit çalışmamız bittiğinde tüm kamuoyunu en ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğiz.

Detay:https://t.co/vZJg7r6Ai5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025 ARTÇILAR DEVAM EDİYOR Depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.34'e kadar ilçede 26 artçı sarsıntı kaydedildi. Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi. BAKAN MEMİŞOĞLU: DOĞRUDAN DEPREM KAYNAKLI YARALANMALAR OLMAMIŞTIR Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem bölgesinde hastaneye müracaat eden vatandaşların arasında depremden kaynaklanan bir yaralanmanın olmadığını kaydetti. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir açıklamada şu değerlendirmede bulundu: Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin

ÇELİK: DOĞRU OLMAYAN AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMEMELİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremle ilgili olarak vatandaşların devlet kurumları tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesini istedi. Çelik, sosyal medya hesabından şu çağrıyı yaptı: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun... İlgili tüm devlet kurumlarımız görevlerinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri çok önemlidir. Sosyal medya ve diğer mecralardan yayılan doğru olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. PROF. TÜYSÜZ'DEN AÇIKLAMA Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'e şöyle konuştu: 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı civarında depremler oluyor. Bu süreçte 12 bin üzerinde deprem oldu. Bu da o bölgeye son derece yakın bir deprem. Bu etkinlik henüz durmuş değil. Son 10 gün içinde 430 deprem oldu bölgede. Neden olduğu konusu açıkçası çok net değil. 22.50'de bir deprem meydana geldi, bunu artçı olarak söylemek lazım. Daha artçıların olması mümkün. Bu bölgede yüzeyde bilinen aktif fay yok. Büyük olasılıklı yeraltında gömülü fay ya da faylar sistemi var. Bir deprem fırtınasına benzer şekilde çok sayıda depremin bir arada gerçekleştiği bir etkinlik gerçekleşecektir. Bu tür depremlerde öncü artçı kavaramı olmuyor. Olabilecek en büyük depremler 6,5'a kadar çıkabilecek depremler. Burada yüzeyde görünür bir fay yok. Derinliğinin 6 km. olması, yüzeyde şiddetli hissedilmesinin ifadesidir. Deprem yüzeye ne kadar yakınsa o kadar şiddetli hissedilir. Bugünkü depremde yine hasar meydana gelmiş olabilir. Özellikle Aktaş köyü civarında. Daha önceki depremde hasar almış yapılarda yeni hasarların ortaya çıkması muhtemel. Bu depremle meydana gelmiş yeni hasarlar varsa veya 10 Ağustos'tan bu yana hasarlar varsa o binaların mutlaka incelenmesi yerinde bir davranış olacaktır. Bu deprem olası bir başka depremi etkilemez. O çevrede bilinen bir fay yok yakında. Yer altında faydalar varsa bunları tetiklemesi mümkün. O yakınlarda çok büyük deprem yaratacak fay yok. Faylar genellikle 6,5'un üzerinde deprem oluşturdukları zaman yüzeye çıkarlar. Biz onları görür haritalarız. Yüzeyde böyle bir fay görülmediğine göre hangi faysa depremi üreten, bu büyüklükteki depremi geçmişte üretmemiş anlamına gelir. Artçılar devam edebilir. Bunun da uzun sürmesi mümkün. Bu bölgede deprem etkinliği var. Son derece rahatsız edici. Bu ülkenin gerçeği. Hasarlı binaların mutlaka incelettirilmesi gerekiyor. Girilebilir raporu aldıktan sonra girmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle Ege bölgesi Akhisar, Manisa yöresi çok sayıda fayın mevcut olduğu bölge. Her daim depreme hazır olmak gerekiyor. Burada meydana gelen depremin büyüklüğü Japonya'ya Nagazaki'ye atılan atom bombası kadar büyüktür. REKLAM BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz, gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz."

URALOĞLU: İLETİŞİM HATLARINDA BİR SORUN YOK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası iletişim altyapısında herhangi bir sorun bulunmadığını, tüm ekiplerin sahada çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü bildirdi. Sosyal medyadan bir açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu şunları kaydetti: Çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı. BTK'DAN VATANDAŞLARA UYARI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan paylaşımda da iletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi. BAKAN YILMAZ TUNÇ: GEÇMİŞ OLSUN Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ersoy, yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ersoy, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı. BAKAN TEKİN: RABBİM ÜLKEMİZİ KORUSUN Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun inşallah." ifadelerini kullandı. DURAN: TÜM DERBİRLER ALINIYOR Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Duran, "İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. İSTANBUL, İZMİR VE BURSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMALAR İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul’umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Vali Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin İzmir'de de hissedildiğini belirtti.Elban, şu ifadelere yer verdi:"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Elban, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. Manisa Valiliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Manisa'da da hissedildiğini bildirdi.Paylaşımda, "Deprem sonrası Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda ekiplerimiz hızlıca saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 02.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. "TOPLAM 504 İHBAR ALINDI" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alındığı bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir." 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.48'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,29 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.