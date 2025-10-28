ABD’li teknoloji devleri bulut bilişim pazarını yüzde 63 payla domine ediyor, Avrupa ise bağımlılık kaygısı yaşıyor

Dünya genelinde bulut bilişim altyapısı harcamaları hız kesmeden yükseliyor. Synergy Research Group'un son verilerine göre, 2025'te pazar ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşacak. Bu büyüme, özellikle üretken yapay zekanın (GenAI) etkisiyle ivme kazanıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE REKOR ARTIŞ

2025'in ikinci çeyreğinde küresel bulut altyapı hizmetleri harcaması 99 milyar dolara ulaştı. Bu, 2024'ün aynı dönemine göre 20 milyar dolarlık artış anlamına geliyor ve yıllık büyüme oranı %25'i buluyor. Synergy Research Group Baş Analisti John Dinsdale, "Bulut hizmeti sağlayıcıları için harika bir dönem. AI, yalnızca özel hizmetleri değil, tüm portföyü güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ ABD DEVİ PAZAR PAYI YÜZDE 63!

Pazar, yoğun bir konsantrasyona sahne oluyor. Amazon Web Services (AWS) %30 payla liderliğini koruyor. Microsoft Azure %20, Google Cloud ise %13 ile takip ediyor. Bu üç şirket, küresel pazarın %60'ından fazlasını kontrol ediyor. Kalan pay, Alibaba Cloud, Oracle, IBM ve Tencent gibi rakiplere dağılıyor; çoğu tek haneli yüzdelerde kalıyor.

YAPAY ZEKA BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ

Bulut, dijital ekonominin kritik altyapısı haline gelirken, GenAI en büyük itici güç konumunda. Synergy'ye göre, GenAI odaklı bulut hizmetleri ikinci çeyrekte %140-180 arasında büyüme kaydetti. Bu durum, genel pazar genişlemesini hızlandırıyor ve milyarlarca dolarlık yatırımları tetikliyor.