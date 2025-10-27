Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını Youssef En-Nesyri'nin 5 ve 22. dakikada attığı gollerle 2-0 üstün kapattı.

İkinci yarıda ise oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca, 81. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı 3'e çıkardı. 88. dakikada yeniden sahneye çıkan Talisca, ceza sahası dışında yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 4-0. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertiler mücadeleyi 4-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK'nın ise 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Alanyaspor'a konuk olacak.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI Karşılaşmanın 84. dakikasında Myenty Abena'nın müdahalesiyle Anderson Talisca yerde kaldı. Abena, Anderson Talisca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Abena'ya kırmızı kart gösterdi.