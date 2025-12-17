Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi | Son dakika haberleri

        Bakanlık'tan İstanbul'daki özel yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:48
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

        "GEREKLİ TÜM YAPTIRIMLAR TEREDDÜTSÜZ ŞEKİLDE UYGULANACAK"

        Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

        ŞİDDET KAMERADA! "BENİ ANAM BABAM BU KADAR DÖVMEMİŞTİR"

        2023 yılının Temmuz ayında kaydedildiği belirtilen görüntülerde; yaşlı adamın, "Sabahtan beri beni dövüyorlar. Tokat attılar. Beni anam babam bu kadar dövmemiştir" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

