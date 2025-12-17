Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası yalan, histeri | Dış Haberler

        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası yalan, histeri

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da insanlara Rusya ile çatışma yaşanacağına dair "korku aşılandığını" belirterek, "Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan, histeri ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Putin, başkent Moskova’da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı genişletilmiş toplantıda konuştu.

        Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını anlatan Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini, diplomasi yoluyla ortadan kaldırmayı tercih ederiz. Ancak düşman ve onun yabancı destekçileri somut görüşmelere katılmayı reddederse, Rusya tarihi topraklarının kurtuluşunu askeri yollarla sağlayacaktır." diye konuştu.

        Putin, 2025’in Rus ordusunun Ukrayna’daki faaliyetleri için "dönüm noktası" olduğuna işaret ederek, tüm cephe hattında stratejik inisiyatifi ele geçirdiklerini söyledi.

        Oreşnik balistik füze sistemlerinin yıl sonuna kadar muharebe görevine alınacağını belirten Putin, Burevestnik ve Poseidon füze sistemlerinin ise uzun süre "benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri" olarak kalacağını ifade etti.

        REKLAM

        Putin, Batılı ülkelerde bozulma yaşandığını söyledi

        Rus ordusunun Ukrayna’da güvenli tampon bölgeyi genişletme görevini tutarlı bir şekilde yerine getireceğini vurgulayan Putin, "Stratejik nükleer kuvvetleri geliştirme çabaları bizim için öncelikli olmaya devam ediyor. Daha önce olduğu gibi, bu kuvvetler saldırganları caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada önemli bir rol oynamaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

        Putin, konuşmasında Kuzey Koreli askerlerin Kursk bölgesinde gösterdiği faaliyetlerden ötürü teşekkür etti.

        Avrupalı yetkililerin, Rusya’nın kıtaya olası saldırısına ilişkin açıklamalarını eleştiren Putin, "Avrupa'da insanlara Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma olacağına dair korkular aşılanıyor, büyük bir savaşa hazırlanmak gerektiği söyleniyor. Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan, histeri ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

        Rus ordusunun robotlar ve yapay zekadan daha fazla faydalanması gerektiğini vurgulayan Putin, yabancı ülkelerle askeri konularda daha fazla işbirliği yapacaklarını kaydetti.

        Ukrayna’daki savaşı Batılı ülkelerin başlattığını anlatan Putin, NATO’dan, doğuya genişlememe konusunda Rusya’ya verilen sözleri tutmasını beklediklerini ifade etti.

        Putin, Sovyetler Birliği yıkıldığında "medeni Batı toplumuna" katılmayı beklediklerini işaret ederek, "Görünüşe göre bugünlerde orada medeniyet yok, sadece sürekli bir bozulma var." ifadesini kullandı.

        Rusya, Ukrayna'ya saldırmadan önce 'histeri' demişti

        Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmadan sadece birkaç gün önce, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını 'Batı'nın histerisi' diyerek eleştirmişti.

        Lavrov'dan "Batı'nın histerisi" yorumu!
        Lavrov'dan "Batı'nın histerisi" yorumu! Haberi Görüntüle

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisinin kendilerini derin şaşkınlığa uğrattığını" söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici