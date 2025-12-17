Habertürk
        Beşiktaş'ta Svensson ve Jurasek için görüşmeler başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Svensson ve Jurasek için görüşmeler başladı

        Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta, takıma gelecek isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda bu listenin başında ise Jonas Svensson ve David Jurasek geliyor.

        Giriş: 17.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:20
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta ara transfer mesaisi başladı.

        Siyah-beyazlılar, stoper, orta saha ve sol beke takviye için arayışlara başlarken gözler diğer yandan takımdan ayrılacak isimlerde...

        Beşiktaş'ta ayrılık listesinin başında ise Jonas Svensson ve David Jurasek geliyor.

        Yaz transfer döneminde de yollar ayrılmak istense de takımda kalan Svensson'a ayrılık talebi bir kez daha iletildi. Norveçli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 32 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 10 maçta görev aldı.

        Sezon başında Benfica'dan kiralanan Jurasek için de formül arayışı var. Çek futbolcuya takım aranırken maaş konusu da masaya yatırıldı. Benfica cephesi ile de ayrılık için temas kuruldu.

        Beşiktaş performansı ile beklentileri karşılayamayan Jurasek ile yolları ayırıp yeni bir sol bek almayı planliyor.

        Jurasek, Beşiktaş'ta bu sezon 16 maça çıkarken 11 maça ilk 11'de başladı.

