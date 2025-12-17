Habertürk
        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy, ABD'ye seslendi | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy, ABD'ye seslendi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'dan yapılan açıklamaları işaret ederek "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık." dedi. Zelenskiy açıklamasında ayrıca, "Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:54
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık." dedi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Moskova'da düzenlenen Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında savaşla ilgili yaptıkları konuşmalara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını savundu.

        Zelenskiy, "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Savaşı bitirmek için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Temsilcilerimizin, barış ve güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlarla ilgili bu hafta ABD heyetiyle görüşmelere devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        "HAFTA SONU GÖRÜŞECEKLER"

        Politico'nun haberine göre, ABD ile Rusya heyetleri hafta sonu Ukrayna Savaşı'nı ele almak üzere Miami'de bir araya gelecek.

        Geçtiğimiz haftalarda, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelmişti.

        Taraflar görüşmenin verimli geçtiğini dile getirmişti.

