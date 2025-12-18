Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
Ordu'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kamyonet, takip sırasında lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Ordu'da olay, saat 23.00 sıralarında Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Polis, kontrol noktasında rutin denetimlerde kamyonetin sürücüsüne ‘Dur’ ihtarında bulundu.
KAÇARKEN ARAÇLARA ÇARPTI
DHA'daki habere göre ancak sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kamyonet, Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis araçlarına çarptı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis, Karşıyaka Mahallesi’nde kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, gözaltına alındı. Kamyonet ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.