Ordu'da olay, saat 23.00 sıralarında Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Polis, kontrol noktasında rutin denetimlerde kamyonetin sürücüsüne ‘Dur’ ihtarında bulundu.

KAÇARKEN ARAÇLARA ÇARPTI

DHA'daki habere göre ancak sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kamyonet, Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis araçlarına çarptı.

REKLAM

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, Karşıyaka Mahallesi’nde kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, gözaltına alındı. Kamyonet ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.