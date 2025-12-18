Habertürk
        Ordu haberleri: Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!

        Ordu'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kamyonet, takip sırasında lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:06 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:37
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Ordu'da olay, saat 23.00 sıralarında Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Polis, kontrol noktasında rutin denetimlerde kamyonetin sürücüsüne ‘Dur’ ihtarında bulundu.

        KAÇARKEN ARAÇLARA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre ancak sürücü kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında kamyonet, Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis araçlarına çarptı.

        ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, Karşıyaka Mahallesi’nde kamyoneti arka lastiklerine ateş ederek durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, gözaltına alındı. Kamyonet ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ordu
        #Son dakika haberler
