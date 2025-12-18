YouTube, 2029'dan itibaren Oscar ödüllerini özel ve ücretsiz yayınlayacak!

Son yıllarda streaming platformları, eğlence sektöründe benzeri görülmemiş bir büyüme kaydediyor. Küresel video streaming pazarının 2025'te yaklaşık 157 milyar dolar seviyesine ulaşması beklenirken, abone sayıları ve reklam destekli modeller hızla artıyor. Yapay zeka destekli kişiselleştirme, canlı etkinlik yayınları ve mobil erişim gibi yenilikler, izleyici alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Bu dönüşümde Netflix'in Warner Bros. stüdyolarını ve HBO/Max'i kapsayan 82,7 milyar dolarlık dev satın alması, sektördeki konsolidasyonu zirveye taşıdı ve geleneksel stüdyoların streaming devlerine entegrasyonunu hızlandırdı. Peki, geleneksel televizyon gerçekten ölüyor mu? Düşen izlenme oranları, canlı etkinliklerin dijital platformlara kayışı ve genç izleyicilerin tercihi bu soruyu kaçınılmaz kılıyor. Tam da bu ortamda, Oscar Ödülleri'nin 2029'dan itibaren YouTube'a geçişi, televizyonun eski hakimiyetinin sonunu işaret eden dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

REKLAM

'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi? Haberi Görüntüle

TARİHİ ANLAŞMANIN DETAYLARI

Akademi of Motion Picture Arts and Sciences, 17 Aralık 2025'te yaptığı duyuruyla YouTube'un 2029'daki 101. Oscar töreninden itibaren 2033'e kadar özel yayın haklarını kazandığını açıkladı. Bu karar, ABC'nin 1976'dan beri (kısa kesintiler hariç) sürdürdüğü yayın geleneğini sona erdiriyor. YouTube, ABC ve diğer rakipleri geride bırakarak hakları elde etti; anlaşmanın mali şartları ise açıklanmadı. ABC, 2028'e kadar olan törenleri yayınlamaya devam edecek.

YOUTUBE'UN KÜRESEL ERİŞİM GÜCÜ Tören, dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcıya canlı ve ücretsiz olarak ulaşacak; ABD'de YouTube TV aboneleri de dahil olacak. Anlaşma yalnızca törenle sınırlı kalmıyor: Kırmızı halı yayınları, sahne arkası videolar, aday ilanları, Akademi üyesi ve film yapımcılarıyla röportajlar, Governors Ball erişimi, film eğitim içerikleri ve podcast'ler gibi geniş bir ekosistem sunulacak. YouTube CEO'su Neal Mohan, "Oscar'lar hikaye anlatımı ve sanatın mükemmelliğini onurlandıran temel kültürel kurumlarımızdan biri. Bu ortaklık, sanat ve eğlenceyi dünya çapında izleyicilere ulaştırarak yeni nesil yaratıcıları ve sinema severleri ilhamlandıracak" dedi. AKADEMİ'NİN STRATEJİK HEDEFİ Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkanı Lynette Howell Taylor ortak açıklamada, "YouTube ile kurduğumuz çok yönlü küresel ortaklık, Akademi'nin çalışmalarını en geniş kitleye ulaştıracak ve üyelerimiz ile film topluluğu için büyük fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı. Bu hamle, Oscar izlenme rakamlarının yıllardır süren düşüşüne (1998'de 55 milyon, son yıllarda yaklaşık 20 milyon) karşı geliştirilen bir strateji olarak görülüyor. Akademi, YouTube'un küresel ölçeğiyle uluslararası erişimi artırmayı ve genç izleyicileri kazanmayı amaçlıyor.