Ünlülere uyuşturucu soruşturması
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bazı ünlülerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Uyuşturucu soruşturması hakkında yapılan açıklama şöyle;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.
Sarıyer, Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta şüphelilere yönelik arama faaliyeti icra edilmiştir. Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden; oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç şarkıcı Aleyna Tilki ve sosyal medya fenomeni Mümmine Senna Yıldız, göz altına alınırken oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve gazeteci Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı.