Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!

        Burdur'da, damadı 34 yaşındaki Deniz Top'u tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 64 yaşındaki Ali Şengül'ün ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada dinlenen Şeref Top, "Ali Şengül daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur'da olay, 20 Ağustos'ta, Bucak ilçesi Fatih Mahallesi 1606'ncı Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top (34) ile kayınpederi Ali Şengül (64) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Hayatını kaybeden Deniz Top, 34 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Deniz Top, 34 yaşındaydı.

        2 ÇOCUK BABASINI TÜFEKLE VURDU

        DHA'daki habere göre Ali Şengül, tüfekle Deniz Top'a ateş açtı. Ambulansla götürülen Deniz Top'un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

        "EVİME OTURTUP ÇALIŞSIN DİYE İŞE SOKTUM"

        Olayla ilgili Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı. Ali Şengül, savunmasında, "10 sene önce görücü usulü evlendiler. İyi bir çocuktu ancak bir süre sonra çalışmamaya başladı. Kiradan kurtardım, kendi evim vardı, ona oturdular. Katiyen çalışmıyordu. Eviyle çoluk çocuğuyla ilgilenmiyordu. Boş geziyordu. Belediyede işe başlattım, 10 gün çalıştı, ayrıldı.

        "UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

        Çimento fabrikasında işe başlattım, 2 ay çalıştı bıraktı. Babasıyla TIR aldılar. Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsanız sizi öldürürüm, yaşatmam' dedi. Kızım boşanmak istediğini söyledi. 'Kızım düzenin bozulmasın' dedim. Benim söylememle devam etti" dedi.

        "TÜFEĞİ BOĞAZIMA DAYADI"

        Damadının olay günü TIR'da kaynak yapmak için evdeki elektrikten hat çektiğini, beyaz eşyalar bozulduğu için ev elektriğiyle kaynak yapmasını istemediğini, damadının ise 'İstediğimi yaparım, kanı bozuk. Bugün seni öldüreceğim, canını alacağım' dediğini öne süren Şengül, "Kafama elindeki tüfeğin dipçiğiyle 3-4 defa vurdu. Tüfeği boğazıma dayadı. Boğuşma sırasında nasıl olduysa tüfek elime geçti. Komşular araya girdi. Korkutmak amacıyla 1 el ayaklarına, 3- 4 el de havaya ateş ettim. 112'yi aradım. Polis geldi, tüfeği teslim ettim" diye konuştu.

        "BİLEREK VE TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ"

        Deniz Top'un babası Şeref Top ise "Ali Şengül, yalan söylüyor. Oğlumu tasarlayarak öldürdü. Oğlum mayıs ayında kaza yaptıktan sonra işin içinden çıkamadı. 'Başka işte çalış' dedim. Ali Şengül daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü. Tüfek, oğlumun değildi. Kayınpederine aitti" dedi. Anne Ümmahan Top, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini anlattı.

        "SÜREKLİ ŞİDDET VARDI AMA KATLANIYORDUM"

        Hülya Top, "10 yıl önce görücü usulü evlendik. 5-6 yıl sıkıntı yoktu. Sonra TIR sevdası başladı. Kredi çekip, TIR aldılar. 'Almayın' dedim. İşe gitmiyor, bu yüzden ceza yiyordu. Sürekli şiddet vardı ama katlanıyordum. Uyuşturucu batağına düştüğünü asla tahmin etmiyordum. Uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırma kararını kaldırmazsan seni öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burdur
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?