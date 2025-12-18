Şişli'de sürücü Ekrem Y.’nin (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce motokurye İ.K.’ye (30) ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada Hakan Dündar (34) ve Necmiye Kurtuluş Çelik (56) hayatını kaybetti; yaralanan 6 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hakan Dündar

Kaza sırasında Dündar’ın köpeğini gezdirmek için orada olduğu ortaya çıktı. Kaybolan 'Pablo' isimli köpeğin kazadan sonra bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine teslim edildiği öğrenildi. Hastaneden taburcu olan sürücü Ekrem Y. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.’nin ilk ifadesinde senkop (bayılma) rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığını hiçbir şey hatırlamadığını kendine geldiğinde ise kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Necmiye Kurtuluş Çelik

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.’ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.,A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.’nin de kazada ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. KAYIP KÖPEK BULUNDU Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Bozkurt Mahallesi’nde kadın kuaförlüğü yaptığı, ölen diğer kişinin ise, Necmiye Kurtuluş Çelik olduğu öğrenildi. Dündar’ın kaza sırasında köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı. Kazadan sonra kaybolan 'Pablo' isimli köpeğin ise bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine bırakıldığı ve Dündar’ın bir arkadaşına teslim edildiği bilgisine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Çelik ve Dündar’ın evli ve 1’er çocuk sahibi oldukları da öğrenildi. "BAYILMA RAHATSIZLIĞIM VAR" Diğer yandan Şişli’deki özel hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.’nin ilk ifadesinde senkop (bayılma) rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığını, hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.