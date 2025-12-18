Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
Siirt'te, eşi iş nedeniyle şehir dışında olan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken Börülce'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi
Siirt'te kan donduran olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan Börülce’den (39) haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
DHA'daki habere göre adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Börülce’nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
EŞİ İŞ NEDENİYLE İL DIŞINDAYDI
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi.