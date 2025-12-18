Habertürk
        Fenerbahçe'de orta saha operasyonu: Kenneth Taylor, Joey Veerman! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de orta saha operasyonu: Kenneth Taylor, Joey Veerman!

        Ara transfer dönemine hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için Hollanda pazarına yöneldi. Sarı-lacivertlilerde Ajax forması giyen Kenneth Taylor ilk sıraya yazılırken, PSV'den Joey Veerman da alternatifler arasında yer alıyor.

        Giriş: 18.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:17
        1

        Ara transfer dönemine hazırlanan Fenerbahçe’de, başkan Sadettin Saran ve yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco’nun talepleri doğrultusunda çalışmalara hız verdi.

        2

        Sarı-lacivertli yönetimin, özellikle orta saha hattını güçlendirmek için Hollanda pazarına yöneldiği öğrenildi. Şampiyonluk hedefini mücadele ettiği tüm kulvarlarda sürdüren Fenerbahçe’de, devre arasında hem kadroyu güçlendirecek hem de yaş ortalamasını aşağı çekecek hamlelerin yapılması planlanıyor.

        3

        Bu doğrultuda teknik heyetin raporu doğrultusunda geniş çaplı bir transfer listesi hazırlanırken, orta saha için ilk sıraya Ajax forması giyen Kenneth Taylor’un yazıldığı öğrenildi.

        4

        Ajax’ın 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği ifade edilirken, Fenerbahçe yönetiminin transfer konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

        5

        Kariyerinde ilk kez Hollanda dışına çıkmaya sıcak bakan Kenneth Taylor’un da rekabetçi bir Avrupa takımında forma giymeye olumlu yaklaştığı bildirildi.

        6

        Bu sezon Ajax’ta yaşanan dalgalı performansın ardından genç orta sahanın yeni bir sayfa açmak istediği öne sürülüyor. Merkez orta sahada daha güçlü ve dinamik bir yapı kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Hollanda operasyonunu bu transfer üzerinden şekillendirdiği ifade ediliyor.

        7

        Piyasa değeri yaklaşık 23 milyon euro olarak gösterilen Taylor’un durumunun Ajax’a sorulduğu ve temasların sürdüğü öğrenildi. Hollanda basınında yer alan haberlerde de genç orta saha için Fenerbahçe’nin ciddi bir seçenek olduğu vurgulandı.

        8

        Fenerbahçe’nin orta saha listesindeki bir diğer önemli isim ise PSV forması giyen Joey Veerman.

        9

        Sarı-lacivertli yönetimin, iki oyuncu arasında maliyet ve fırsat dengesi doğrultusunda karar vereceği belirtilirken, Sebastian Szymanski ile olası bir ayrılık yaşanması halinde orta saha transferinde sürecin daha da hız kazanacağı öğrenildi.

        10
