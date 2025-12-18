Fenerbahçe'de orta saha operasyonu: Kenneth Taylor, Joey Veerman!

Sarı-lacivertli yönetimin, özellikle orta saha hattını güçlendirmek için Hollanda pazarına yöneldiği öğrenildi. Şampiyonluk hedefini mücadele ettiği tüm kulvarlarda sürdüren Fenerbahçe’de, devre arasında hem kadroyu güçlendirecek hem de yaş ortalamasını aşağı çekecek hamlelerin yapılması planlanıyor.