        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cani annenin cezası belli oldu

        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Akıl sağlığı tam çıktı! Cezası belli oldu!

        Konya'da, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 35 yaşındaki Sevda K., karar duruşmasına çıktı. Detaylı akıl sağlığı raporunda, 'cezai ehliyeti tam' çıkan Sevda K., önce ağır müebbet hapis cezasına sonra 'iyi halden' müebbete çarptırıldı

        Giriş: 18.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:46
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Konya'nın Sarayönü ilçesinde Sevda K. (35), 25 Mart 2023'te, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENMİŞTİ

        AA'daki habere göre Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verilmiş, karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesince akıl sağlığına ilişkin raporun detaylandırılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeyle bozulmuştu.

        KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde istinaf mahkemesince verilen bozma kararının ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sevda K. ile taraf avukatları katıldı.

        AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

        Mahkeme heyeti akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanığa, "altsoyu kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını "iyi hal" indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü.

        #Konya
        #Son dakika haberler
