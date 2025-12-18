Venezuela'dan ABD'ye yanıt: "Ne pahasına olursa olsun vatanın bütünlüğünü koruyacağız"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD hükümetinin ülkeye giren ve çıkan tüm tankerleri engelleme kararına ilişkin olarak, vatanı "her ne pahasına olursa olsun" koruyacaklarını söyledi.

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Lopez, ulusal silahlı kuvvetlerin Venezuela’nın hava sahası ve denizlerdeki tüm meşru haklarını provokasyona kapılmadan koruyacağını belirtti.

Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz Haberi Görüntüle

Lopez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Kuzey Amerika’daki ülkeden ve başkandan bahsediyorum, her ne pahasına olursa olsun vatanın bütünlüğünü koruyacağız” ifadesini kullandı.

Venezuela’ya ait petrol tankerlerinin engellenmesi talimatının Birleşmiş Milletler Şartı’nı açıkça ihlal ettiğini savunan Lopez, "Bu nedenle söz konusu adımlar açık bir saldırı niteliği taşımaktadır ve bunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Çok taraflı uluslararası kuruluşlar, yalnızca Venezuela’yı değil, tüm Latin Amerika ve Karayipler bölgesini ve küresel enerji istikrarını riske atan bu akıl dışı savaşçı tutum karşısında düşünmeli ve harekete geçmelidir." dedi.