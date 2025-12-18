Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, maliye denetimi sırasında sigortasız işçilerin işletmeden uzaklaştırıldığına yönelik müşteki ifadeleri yer aldı.

AA'da yer alan habere göre Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "firma yetkililerinin yurt dışına kaçırılması, olayın sorumluluğunun baba Kurtuluş O.'nun üzerine bırakılması, sigortasız işçilerin maliye denetiminde fabrikadan uzaklaştırılması" detaylarıyla ilgili müşteki ve tanıkların kolluk ve savcılıktaki beyanlarına yer verildi.

Cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede ölen tutuklu şüpheli Kurtuluş O.'nun eski eşi A.A, Kurtuluş O.'nun çalıştığı Düzce'deki bir kolonya fabrikasından ayrıldığını, daha sonra çocuklarından kendisine kozmetik ürünleri imalatı yapan iş yeri açmalarını istediğini anlattı.

Çocuklarının, "babalarının sokakta kalmaması ve kendileriyle daha fazla uğraşmaması" için Dilovası'ndaki fabrikayı açtığını ileri süren A.A, "Eski çalıştığı iş yerlerinde kozmetik ürünleri üretimini öğrenmiş olmalı ki çocuklarından böyle bir talepte bulundu. Her yere borcu vardı ve sorumsuz bir yapıya sahipti. Bildiğim kadarıyla çocukları da kendilerinden uzak tutmak istedikleri için iş yerini açtılar." ifadelerini kullandı.

Fabrika çalışanı müştekilerden A.A. ise işe girerken Kurtuluş O.'nun kendisine sigorta yapılacağını söylediğini ancak sigortasının yapılmadığını, bu durumun kendi tercihi olmadığını belirtti.

Kendisinin ve arkadaşlarının fabrikada sigortasız çalıştıklarını aktaran A.A, "Maliyeciler denetime geldiğinde Kurtuluş O, sigortasız olanların hepsini iş yerinin dışına çıkararak, sigortalı birkaç kişiyi iş yerinde bırakıyordu. Günlük 800 lira yevmiyeyle çalışıyordum." beyanında bulundu.

Müşteki K.M. de iddianameye giren kolluk ifadesinde, yaklaşık 4 yıldır söz konusu iş yerinin mutfak bölümünde çalıştığını ancak zaman zaman kendisine her türlü işin yaptırıldığını savundu.

Çalıştığı süre içerisinde iş yerine sigorta denetimine yalnızca 1 kez gelindiğini aktaran K.M, bu denetimde Kurtuluş O.'nun yalnızca sigortası olanların kalmasını söyleyerek, kendisi gibi sigortası olmayan diğer tüm çalışanları evine gönderdiğini beyan etti.

FİRMA YETKİLİLERİNİN KAÇIRILMASI KONUŞULMUŞ

Tutuklu şüpheli O.Y. ise ifadesinde, arkadaşı olan diğer tutuklu şüpheli A.O.A.'nın kendisini arayarak, olayda adı geçen yeğenlerini misafir edip edemeyeceğini sorduğunu, bunun üzerine tutuksuz şüpheli Ö.A.'yı arayarak kendilerine 1 haftalık ev ayarlamasını istediğini anlattı.