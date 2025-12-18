Beşiktaş'ın sol bek adayı Piton!
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sol bek için Lucas Piton'u gündemine alırken, Brezilyalı futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu.
Ocak ayında David Jurasek ile yollarını ayırıp yeni bir sol bek almak isteyen Beşiktaş, gündeme gelen isimlerden birisi de Vasco da Gama'nın sol beki Lucas Piton oldu.
Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu, Avrupa futbolunun ilgisini çekiyor. Oyuncuya Beşiktaş'ın ilgisi ülke basınında da gündem oldu.
RTI Esporte Ajansı'nın aktardığına göre, şu ana kadar resmi bir teklif bulunmuyor.
Haberde son günlerde Beşiktaş yönetimi, oyuncunun durumunu netleştirmek için Vasco ile temas kurarken, Lucas Piton'un Avrupa futbolu için potansiyelli bir isim olduğu vurgulandı. Ancak son dönemde yaşadığı sakatlıklar, oyuncunun sahadaki sürekliliğini etkiledi.
ÖNCELİĞİ İTALYA
Yakın zamanda adı Girona ve Porto ile anılan 25 yaşındaki oyuncunun İtalyan vatandaşlığının da bulunması nedeniyle Çizme'ye öncelik verdiği ve İtalya Milli Takımı'nı tercih etme ihtimalinin de olduğu ifade edildi.
Habere göre, Vasco da Gama yönetimi, oyuncunun satışını yeni transferlere kaynak açmak için olumlu karşılıyor.
7.5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Sportif direktör Admar Lopes, 7,5 milyon Euro'nun altında bir teklifin kabul edilmeyeceğini belirtirken, Piton'un Avrupa için serbest kalma bedelinin yaklaşık 9 milyon Euro civarında olduğu ileri sürülüyor.
25 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 55 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.