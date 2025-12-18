Halıya sarılı cesedi bulunan Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!

Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü.

DHA'nın haberine göre sanık Yavuz Güngör savunmasında "Ben hiçbir şey yapmadım. O anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım. Uyandığımda o kadın ölmüştü" dedi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 11 Şubat 2026'ya ertelendi.

Olay 7 Haziran 2024 günü Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde meydana geldi. Sahilde elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kadının Sedef Güler (24) olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hazır bulundu.

REKLAM

"BENİM KARDEŞİM UYUŞTURUCU KULLANMADI"

Anne Gülüzar Sezer, “Ben atılan iftiraların hiçbirisini kabul etmiyorum. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" dedi. Sevda Güler ise, “Benim kardeşim uyuşturucu kullanmadı. Ben de hiç kullanmadım" beyanında bulundu.

"O ANDA AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETMİŞ OLMALIYIM" Tutuklu sanık Yavuz Güngör ise savunmasında, “Ben hiçbir şey yapmadım. O anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım. Ben uyandığımda o kadın ölmüştü. Tekrar cezaevine girmemek için böyle bir şey yaptım. O an için ne yapacağımı bilemedim ama maktule zarar vermek istemedim" dedi. "BU OLAYDA EN ZAYIF HALKA BENİM" Tutuklu sanık Fırat Baykara ise savunmasında, “Olayın en başından beri benim suçsuz olduğum belli. Sevda başından beri bir şeyleri gizliyor. Bu olayda en zayıf halka benim. Benim üstüme oynanmaya çalışılıyor. Ben Yavuz da dahil olmak üzere dosyada adı geçen kimseyle telefon bağlantısı kurmadım. Yavuz aradığı zaman bana birisinin öldüğünü söyleseydi asla o eve girmezdim" dedi. DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKTI Duruşma sırasında Fırat Baykara'nın savunması üzerine anne Gülüzar Sezer, 'Çocuklarıma iftira atamazsın' diyerek bağırdı. Bunun üzerine anne ve sanık Baykara arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sonrası duruşmaya ara verildi. Ara sonrası mahkeme heyeti her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksik hususların giderilmesi amacıyla 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.