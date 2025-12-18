Galatasaray: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

22. dakikada Sane’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Ahmed'in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların tek gollü üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından kupaya galibiyetle başlayan Galatasaray, gruptaki puanını 3'e yükseltti. Başakşehir ise kupada ilk haftayı puansız kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçında Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir ise Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu. Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.

Galatasaray'ın genç oyuncuları Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Arda Ünyay, bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Süper Lig karşılaşmasına sonradan girdi. Genç savunma oyuncusu, bu karşılaşmaya kadar Galatasaray kariyerinde hiç ilk 11'de görev alamadı. Bu sezon A Takım'da henüz süre alamayan Gökdeniz Gürpüz ise RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de kendine yer buldu.