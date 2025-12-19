MAÇ SONUCU: Mainz 05: 2 - Samsunspor: 0

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor, Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Silvan Widmer, 48. dakikada penaltıdan Nadiem Amiri attı.

Bu sonucun ardından Avrupa'da 10 puanda kalan temsilcimiz ve son 16'ya yükselmek için play-turunda mücadele edecek. Mainz 05 ise 13 puana yükseldi.

İŞTE MUHTEMEL RAKİBİ

Samsunspor'un eleme turu play-off'unda rakibi Makedonya ekibi Shkendija ya da Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio olacak.

Kura çekimi 16 Ocak 2026'ta yapılacak. İlk maçlar 19 Şubat 2026, rövanşlar ise 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK VARDI Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Mainz 05 karşısında forma giyemedi. REKLAM UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ Konferans Ligi'nin son haftasındaki Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı. Alman kulübü, Samsunspor'a taraftarının maça yoğun ilgisi nedeniyle ekstra bilet temin etti. Mainz kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti. Stadyumun tamamını dolduran Mainz 05 taraftarları ise takımlarına koreografi yaparak destek oldu.