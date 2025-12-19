Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi MAÇ SONUCU: Mainz 05: 2 - Samsunspor: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Mainz 05: 2 - Samsunspor: 0

        UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Almanya ekibi Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Avrupa'da 10 puanda kalan temsilcimiz ve son 16'ya yükselmek için play-turunda mücadele edecek. Samsunspor'un eleme turu play-off'unda rakibi Makedonya ekibi Shkendija ya da Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 00:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor, Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Silvan Widmer, 48. dakikada penaltıdan Nadiem Amiri attı.

        Bu sonucun ardından Avrupa'da 10 puanda kalan temsilcimiz ve son 16'ya yükselmek için play-turunda mücadele edecek. Mainz 05 ise 13 puana yükseldi.

        İŞTE MUHTEMEL RAKİBİ

        Samsunspor'un eleme turu play-off'unda rakibi Makedonya ekibi Shkendija ya da Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio olacak.

        Kura çekimi 16 Ocak 2026'ta yapılacak. İlk maçlar 19 Şubat 2026, rövanşlar ise 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

        SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK VARDI

        Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Mainz 05 karşısında forma giyemedi.

        REKLAM

        UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.

        SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

        Konferans Ligi'nin son haftasındaki Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

        Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.

        Alman kulübü, Samsunspor'a taraftarının maça yoğun ilgisi nedeniyle ekstra bilet temin etti.

        Mainz kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.

        Stadyumun tamamını dolduran Mainz 05 taraftarları ise takımlarına koreografi yaparak destek oldu.

        ALMAN TAKIMLARI İLE 4. RANDEVU

        REKLAM

        Samsunspor, Alman ekipleri ile bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi.

        Kırmızı-beyazlı takım, bu müsabakalarda 3 kez mağlup olurken yediği 9 gole karşılık tek gol atabildi.

        İlk kez 1996 yılında katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile karşılaşan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti.

        Kırmızı-beyazlılar, 1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi.

        Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler